Šesť stoviek od štátu vie potešiť každého. Môžete sa začať radovať? Pozrite si, či máte na peniaze nárok

Bude štedrejší, no aj teraz platí, že na jeho získanie musíte splniť stanovené podmienky. Trinásty dôchodok by mal dosiahnuť výšku toho priemerného, pričom štát by ho mohol vyplatiť aj skôr na konci roka - to by však mnoho potenciálnych seniorov nepotešilo. Pozrite sa, kto môže dostať 600-eurový bonus oo štátu.

Kedy ju nedostanete?

Ako pripomína Finsider, najzásadnejšou podmienkou je to, aby ste mali nárok na výplatu dôchodku v rovnakom mesiaci, v ktorom sa trinásta penzia vypláca. Keďže ministerstvo práce do zákona vložilo aj možnosť jej skoršieho vyplatenia napríklad v prípade, že by opäť rýchlo rástli ceny, môže sa stať, že mnoho Slovákov trinásty dôchodok nedostane.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/bruce mars

„Napríklad ak by sa vláda rozhodla vyplatiť časť trinásteho dôchodku v máji, dostali by ho len tí, ktorí budú mať v tento mesiac nárok na penziu. V prípade, že by niekomu vznikol nárok na dôchodok neskôr v tomto roku, tieto peniaze by už nedostal,“ ilustruje portál to, čo sa môže stať.

Viac ako 600 eur

Trinásty dôchodok má byť plnohodnotnou dôchodkovou dávkou - nárok ale majú aj naďalej ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, sociálny alebo štátny dôchodok. „Pre určenie sumy trinástej penzie bude rozhodujúca priemerná suma penzie za predchádzajúci kalendárny rok. Pre tohtoročné trináste dôchodky sa teda budú brať do úvahy vlaňajšok,“ vysvetľuje Finsider.

Výpočet portálu Finsider. Foto: Finsider

Hoci Sociálna poisťovňa priemerné sumy ešte nezverejnila, už sú známe priemerné sumy dôchodkových dávok za každý jeden mesiac v minulom roku. Starobný dôchodca by podľa nich mal dostať trinásty dôchodok na úrovni niečo málo cez 606 eur. Predčasní penzisti by zase mali mať nárok na vyše 635 eur.