Predavačka stojí za pultom a nič nerobí, mysleli si učnice. Pozrite si, ako vyzerali obchody v roku 1988

Čulý ruch, vôňa čerstvo namletej kávy, ženy v bielych plášťoch či potraviny, ktoré nás aj po rokoch napĺňajú nostalgiou. Toto všetko v sebe ukrývali typické samoobslužné obchody rok pred Nežnou revolúciou, do ktorých spolu s nami môžete nazrieť aj vďaka dobovej reportáži Československej televízie.

Predavačka stojí za pultom a nič nerobí

Reportáž sa objavila v relácii Noc v archíve a aj keď sa zameriavala skôr na učňovskú mládež, ktorá sa rozhodla vyučiť za predavačky a predavačov, ponúka pohľad na niekdajšiu atmosféru aj ponuku tovaru v socialistickom hospodárstve.

Na záberoch tiež nechýbajú ani dojmy mladých učníc, ktoré sa zhodli, že táto práca rozhodne nie je med lízať, ako pôvodne očakávali. „Mysleli sme si, že predavačka stojí za tým regálom a nič nerobí. Nenarobí sa tak moc,“ priznali pred kamerou dievčatá v bielych plášťoch, ktoré skutočná práca predavačiek poriadne zaskočila.

„Keď sme prišli do toho prvého ročníka, úplne nás to tak prekvapilo, aké ťažké to je. Predavačka nie je ako sa tak hovorí, že nič nerobí, ale je to hrozné ošetrovať ten tovar a pracovať s tým, je to namáhavé. Sme si vôbec neuvedomovali, že ten tovar potrebuje aj určitú starostlivosť, opateru," vysvetľujú dievčatá popri vykladaní tovaru, ktorý možno ešte niekomu pripomína mladosť.

Aj lacná saláma voňala luxusne

