V Anglicku robil čašníka a prebíjal sa životom. Thomasovi Puskailerovi priniesla šťastie láska ako z románu

„Keď prišla ako tanečnica z Anglicka na moje skúšanie na hlavnú postavu v muzikáli a keď som ju uvidel, to bola láska na prvý pohľad.“ Takto si spomína na úplne prvé stretnutie so svojou manželkou Thomas Puskailer. Známy jojkársky moderátor, ktorý sa televíznym divákom prihovára z Ranných novín, sa do povedomia verejnosti dostal počas účinkovania v speváckej súťaži Česko-slovenská Superstar.

Ešte pred príchodom na Slovensko však účinkoval v muzikáloch či na koncertoch po celej Európe a žil doslova "v kufri". Život herca a speváka na turné nebol vždy prechádzka ružovou záhradou a občas býval drsný. No Thomas mal šťastie, že práve na jednej z takýchto ciest mohol spoznať manželku Abbie. Dodnes s úsmevom hovorí, že z dvoch hotelových izieb sa napokon stala jedna.

Foto: TV JOJ

Odmalička miloval hudbu

Rodák z holandského Lichtenvoordu sa narodil slovenským rodičom, mama piatich detí a asistentka zubárka má totiž korene v Trnave a otec ako fotograf a zubár pochádza z Bratislavy. Už ako malý chlapec spieval v cirkevných zboroch a navštevoval hodiny klavíra, bicích, gitary, saxofónu, tanca aj spevu.

Hoci podľa jeho slov nik v rodine nemá hudobný či spevácky talent, on vraj po kariére herca a speváka túžil odmalička. „Už ako malé dieťa som miloval hudbu, vnímal som ju, mal som kazety, miloval som hudobné ikony ako speváka Princa, Michaela Jacksona, Georga Michaela, miloval som aj filmy, Hollywood, herecké umenie, mal som gitaru a pamätám si aj, že na Vianoce som tiež vystupoval v detských predstaveniach, aj doma som neustále vystupoval pred rodinou,“ prezradil s úsmevom v rozhovore pre Dobré noviny s tým, že rodičia ho v tomto jeho sne podporovali.

Živil sa ako čašník

Najprv navštevoval školu v Holandsku a v Nemecku, neskôr odišiel do Amsterdamu, kde študoval na Lucia Marthas Dance Academy. Žil a pracoval aj vo Veľkej Británii, keď ho napadla myšlienka, že ako hudobník vyskúša slovenskú verziu Pop Idolu, teda našej speváckej súťaže Superstar. „Chcel som to vyskúšať, že uvidím, čo mi to prinesie. A keď to skončilo, rozhodol som sa zostať na Slovensku aj z toho dôvodu, že život v Anglicku nebol vôbec jednoduchý a ľahký. Mal som tam rôzne zamestnania, robil som kadečo, aj čašníka v reštaurácii. Lebo tam je milión ľudí, obrovská konkurencia, mnoho z nich chce to isté, čo aj vy,“ vysvetlil pre Dobré noviny Thomas svoje dôvody, prečo sa napokon rozhodol, že bude žiť u nás.

Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Od roku 2010 tak funguje a pracuje na Slovensku a keď prišla ponuka z Televízie JOJ, neváhal a chopil sa jej. Najnovšie sa bude divákom z Ranných novín prihovárať už z nového moderného štúdia, v ktorom sa začne vysielať od 2. marca. „Páči sa mi tá voľnosť a že sa tu môžeme hýbať. Plus obrovské obrazovky a automatické kamery, vyzerá to ako zo sci-fi filmu,“ povedal moderátor so smiechom o novom štúdiu a zároveň dodal, že to bude zážitok nielen pre moderátorov, ale aj pozvaných hostí a tiež divákov. „Lebo vždy, keď budeme vysielať, to bude iné a nové,“ uviedol s úsmevom.

Láska na prvý pohľad

Keď pred 18 rokmi stretol svoju osudovú lásku, tanečnicu Abbie, bolo to ako z románu. V tom čase získal Thomas hlavnú úlohu v muzikáli v nemeckom Düsseldorfe a množstvo času venoval skúškam.

Článok pokračuje na ďalšej strane: