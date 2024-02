Kráľovná Alžbeta chcela Dianu pre iného syna. Svadbu s Charlesom chcela princezná po jednom večere zrušiť

Pre 19-ročného Charlesa to bol vtedy šok. Bol rok 1958, keď sedel s kamarátmi pred televíziou, na ktorej sledovali záverečný ceremoniál hier Commonwealth Games v Cardiffe. Na to, ako zrazu započul hlas svoje matky, nikdy nezabudol. „Dnes mám v úmysle spraviť zo svojho syna Charlesa princa z Walesu,“ vyhlásila nečakane kráľovná v momente, ktorý sa stal pre Charlesa okamihom, kedy sa podľa neho dozvedel o svojom strašnom osude, ktorý naňho čakal.

Je to len jeden z momentov, ktoré kráľovská dokumentaristka Ingrid Sewardová, uviedla vo svojej najnovšej knihe Moja matka a ja, v ktorej opisuje turbulentný vzťah kráľovnej Alžbety a jej syna Charlesa. V knihe vyšli najavo nové informácie nielen o matke a synovi, ale aj o princeznej Diane, ktorú si kráľovná „šetrila“ pre iného syna.

Matka ho nikdy neobjala

Princezná Alžbeta sa vydala v roku 1947, o rok na to sa narodil Charles a už v roku 1952 sa po náhlej smrti otca stala kráľovnou. „Mala veľmi málo času, len štyri roky na to, aby si užila materstvo,“ prezradila pre GB News autorka Ingrid Sewardová o kráľovnej Alžbete, ktorá mala len 26 rokov, keď sa dostala na trón.

Niekdajší princ Charles otvorene hovoril, že ako dieťa dostal lásku, no nie od rodičov, ale najmä od opatrovateliek, ktoré boli svedkom jeho prvých krokov, hier a malých úspechov. V autorizovanej biografii Charles V roku 1994 priznal, že jeho matka ho nikdy neobjala a so svojím otcom mal veľmi napäté vzťahy.

„Musím ale poznamenať, že v 50. rokoch minulého storočia rodičia neobjímali svoje deti a nemali s nimi také vzťahy, ako vidíme dnes. A netýkalo sa to len šľachtických rodín, ale väčšiny rodín,“ zastala sa autorka Sewardová kráľovnej, ktorá podľa nej bola emotívnou osobou, no nikdy to nedala najavo. „Tak bola vychovávaná a myslím, že bolo pre ňu takmer nemožné zmeniť sa,“ vysvetlila Sewardová pre Hello!

Diana mala byť s iným princom

Aj keď sa vzťah kráľovnej a jej syna rokmi zlepšoval, kameňom úrazu sa stal vzťah s princeznou Dianou, ku ktorej mala kráľovná Alžbeta dve výhrady.

