Odborníčka vie, ako si do života pritiahnuť lásku: Takto sa vymaníte z bludného kruhu nefunkčných vzťahov

Prilákanie chvíľkovej lásky môže byť jednoduché, no ak túžite po partnerovi, ktorý vám bude oporou, bude s vami tráviť čas a budovať si spoločnú budúcnosť, treba investovať oveľa viac. Aj toto hovorí profesionálna terapeutka Kristina Baudyšová, ktorá ženám pomáha vymaniť sa z bludného kruhu nefunkčných vzťahov. Pre portál Maminka prezradila trik na to, ako si do svojho života aj v dnešnej dobe pritiahnuť lásku ako z rozprávky.

Vzťahy fungujú na jednoduchom základe

„Dôležitá otázka je, či si dokážete vôbec predstaviť, že žijete harmonický a milujúci vzťah s mužom. Ak nie, ako ho môžete vytvoriť?“ pýta sa Baudyšová a priznáva, že počas svojho života sama vo svojich vzťahoch narážala na množstvo problematických vzorcov. Včas si ale uvedomila, že za vlastný nepokoj nemôže donekonečna obviňovať svojho muža. Začala teda pracovať sama na sebe, postupne rozvíjala svoju ženskosť a najmä sebalásku.

Foto: Freepik, @freepik

„Vzťahy fungujú na jednoduchom základe: ak chcete pritiahnuť kvalitu, treba túto kvalitu najprv nájsť v sebe a vyžarovať ju. Ak v sebe nosíte sebakritiku, neprijatie toho, aká ste, alebo staré bolesti, je veľká pravdepodobnosť, že aj ten najlepší partner vám spôsobí ďalšie zranenie,“ vysvetľuje Baudyšová. Pre každú ženu je kľúčové nájsť si každý deň moment iba pre seba.

Ako si vzťah udržať?

Dôležitou témou je aj to, ako si vzťah do života nielen pritiahnuť, ale si ho aj udržať. „Verím, že toho správneho muža si držať nemusíte, on zostáva, pretože chce a miluje,“ upozorňuje. Aj napriek tomu je podľa jej slov kľúčové na mužoch príliš nelipnúť.

Článok pokračuje na ďalšej strane: