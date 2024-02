Neveril, že po rozchode so Celeste ešte nájde lásku. Martin Harich mal pritom šťastie celý čas pod nosom

„Nie je to o tom, či je mediálne známa, ale o tom, že u nej nájdem pokoj a pohodu. To je pre muzikanta podľa mňa tá najväčšia výhra,“ hovorí o svojej priateľke Martin Harich. Bývalý superstarista, ktorý sa do povedomia divákov dostal vďaka speváckej súťaži, tvoril spočiatku pár s kolegyňou Celeste Buckingham. Po štyroch rokoch sa však ich vzťah rozpadol a spevák to znášal ťažko.

No prišla Patrícia, s ktorou sa roky nevideli, a Martin pri sympatickej brunetke našiel oporu a lásku. Obaja navyše milujú dobrodružstvo a spája ich láska k cestovaniu. Šťastní sú už desať rokov a uvažujú o tom, že by svoje životy spojili už naveky.

Foto: TASR - Pavol Zachar

K hudbe ho priviedol otec

Martin Harich sa narodil v Liptovskom Mikuláši a muzikantský talent zdedil po otcovi Ladislavovi. Ešte ako chlapec začal spievať a tancovať vo folklórnom súbore a neskôr s otcom aj vystupoval. Sám sa naučil hrať na gitare a potom aj na klavíri, pričom taktiež vyštudoval hru na bicie.

Na televíznej obrazovke sa po prvýkrát objavil v roku 2009 v detskej talentovej súťaži Minitalent šou. Tam so svojím spolužiakom odohrali vlastnú pieseň. „Pamätám si, ako sme sa na to vystúpenie pripravovali. Hral som tam vtedy s mojím spolužiakom Marekom, ktorý so mnou doteraz hráva na klavír,“ zaspomínal si Martin v rozhovore pre portál koktejl.sk.

Najmladší v Superstar

O Martinovi Harichovi je tiež známe, že sa pokúsil aj o účinkovanie v britskom X Factore, no televízni diváci si ho zamilovali najmä ako benjamínka v Československej Superstar, kde sa dostal až do finále. „Boli sme naozaj dobrá partia. Mal som síce 15, ale jasný cieľ. Robiť muziku. Považujem to za svoje veľké šťastie,“ hovorí známy spevák.

Účasť v súťaži Martinov život zmenila a zrýchlila, no sláva mu vraj v tej dobe do hlavy nestúpla. „Verím, že moji rodičia mi nastavili správne hodnoty. Bol to vtedy riadny humbuk, ale ja som mal jasný cieľ. Nahrať svoj prvý album a robiť hudbu. To, že ma ľudia spoznávali vďaka Superstar, bolo niečo, čo som bral ako súčasť cesty. Malo to aj výhody aj nevýhody. Ako asi všetko,“ spomína aj dnes Martin.

Foto: TASR - Michal Svítok

Vážna láska

Superstar však bola pre Martina Haricha osudová nielen z pohľadu speváckej kariéry. V šou sa totiž dal dokopy s ďalšou súťažiacou, Celeste Buckingham, do ktorej sa vážne zamiloval.

