Svokra im prorokovala rýchly rozvod. Andymu Hrycovi pomohla Veronika prežiť tie najväčšie katastrofy

„Andy, také šťastie, aké si ty mal na ženu, nemal žiadny človek. Je krehká, nežná, láskavá a myslím si, že len ona, ona s tou božou povahou veľakrát s Andym vydržala. Iná žena by ho už sekla poza uši,“ povedala kedysi Zdena Studenková o Andym Hrycovi, ktorý prežil v živote mnohé katastrofy, no všetky ustál vďaka žene po svojom boku. S manželkou Veronikou boli spolu vyše 40 rokov a za ten čas prekonali náhlu stratu syna Huga, hercov boj s alkoholom a spolu boli aj na konci. „Pomohla mi ona prežiť tie najväčšie katastrofy môjho života,“ hovoril otvorene Andy Hryc o žene, o ktorú musel poriadne zabojovať.

Dievča z lietadla

Smial sa, že jeho slabým miestom boli, sú a vždy budú ženy. „V mojom živote všetky ženy, ktoré som stretol, ma najprv nemali rady. Až keď ma spoznali, zistili, že inak vyzerám a iný som,“ hovoril pre Nový Čas Andy Hryc. Priznal, že ženu svojho života stretol v lietadle z Bratislavy do Košíc.

„Môj vzťah ku Košiciam je fantastický. Mal som tu veľa všelijakých priateliek a mám množstvo kamarátov. Napokon som sa tu aj oženil,“ smial sa kedysi v rozhovore pre Korzár herec, ktorý svoju budúcu manželku Veroniku prvýkrát uvidel v lietadle. Voľné miesta boli už iba pri ňom, a tak dúfal, že si sadne k nemu a bude mať šancu spoznať ju. Všetko ale dopadlo inak.

Foto: TASR

„No predbehol ju akýsi stranícky opilec a sadol si medzi nás. Nebudem nadväzovať kontakt cez nejakého opitého komunistu, tak som počkal do Košíc, že si ju odchytím, keď vystúpime z lietadla. No už som ju nenašiel,“ spomínal Andy Hryc. Osud však k nemu bol milosrdný a sympatickú ženu z lietadla opäť stretol na autobusovej stanici. Tam ju vraj presvedčil, aby nenastúpila do autobusu, ale išla s ním do divadla.

Svokra prorokovala rozvod

Hoci sa Veronika do herca rýchlo zamilovala, svadbu mať nechcela. „Keď som prišiel do Uble na pytačky, moja svokra bola nesmierne šťastná. Manželka mala vtedy 24 rokov, na ublianske pomery už bola ‚stará dievka‘. No jej radosť trvala len do chvíle, kým nezistila, že som herec. Potom tri dni usedavo plakala,“ prezradil Andy, ktorému budúca svokra nepredpovedala nič dobré.

