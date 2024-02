Výborná reklama pre Slovensko. Najznámejšiu banskoštiavnickú atrakciu si všimli milióny ludí vo svete

Slzy sa tisli do očí všetkým ľuďom, ktorí sledovali, ako plamene pohlcovali jeden historický dom za druhým. Minuloročný požiar v Banskej Štiavnici je obrovskou ranou pre nádherné mesto a prejde ešte veľa času, kým sa z neho spamätá. Ľudia, ktorí stoja za zrejme najznámejšou štiavnickou atrakciou - Bankou Lásky - však po dlhých mesiacoch získali dôvod na úsmev

„Sme na titulke medzinárodnej printovej verzie New York Times International, ktorý má viac ako 10 miliónov predplatiteľov, čo je úplný vrchol vrcholov. Absolútna šupa,“ pochválil sa Pravde Igor Brossmann, jeden zo zakladateľov zážitkového domu, v ktorom žila Sládkovičova láska Marína a ktorý utrpel najväčšie škody.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DomMariny/posts/698792392460887?ref=embed_post

Nepochybne tak ide o výbornú reklamu pre Slovensko a pre samotnú Banskú Štiavnicu, keďže mesto sa v svetoznámom denníku objavilo po troch desaťročiach. „O Banskej Štiavnici tam naposledy písali v roku 1993, kedy ju zaradili do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Predtým to bolo v roku 1945, keď skončila druhá svetová vojna. To znamená, že za takmer osemdesiat rokov je toto tretíkrát, čo o banskom meste Times písal,“ vysvetlil Brossmann.

V článku, ktorý vyšiel symbolicky na sviatok svätého Valentína, sú navyše spomínané celé strofy básne Marína od Andreja Sládkoviča. „Je úžasné, kam až sa môžeme dostať, keďže je to distribuované do celej zemegule,“ uzavrel s tým, že obľúbenú atrakciu chcú otvoriť o tri roky, na Valentína 2027, a bude ešte veľkolepejšia ako predtým.