V detstve jedol omietku a ani vlastné deti nechce príliš obmedzovať. Z tohto chlapca vyrástol známy Slovák

Detstvo mal plné smiechu a radosti. Celé ho strávil hraním sa pod panelákom spolu so staršími kamarátmi jeho súrodencov. Takto sa ako mladý benjamínek postupne dostal do dospeláckych partií. V lete sa najradšej zabávali futbalom, v zime brali do rúk hokejky a domov sa vracali až so západom slnka.

Podľa rodičov bol dobré dieťa. Dnes je sám otcom a deti sa snaží vychovať klasicky, bez zbytočnej úzkosti a strachu. Ako sám hovorí, on aj jeho žena jedávali v detstve omietku a tu sú!

Kto je tento sympatický chlapec, z ktorého vyrástol známy moderátor?

Hádanka. Foto: Instagram/M.K.

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane: