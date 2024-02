Nevedel prejsť 50 metrov a nosil veľkosť 14XL. Ján Hodoň schudol 160 kíl a dnes pomáha iným

Vážil takmer 300 kilogramov a bol v priamom ohrození života. Keď Jána Hodoňa pred siedmimi rokmi brat prihlásil do relácie Extrémne premeny, bál sa, že sa naňho nahnevá, no nakoniec Jána nakopol k úplnej zmene životného štýlu.

Ako kedysi spomínal pre Postoj, všetci súťažiaci raz museli počas natáčania relácie prejsť okolo veľkého bazéna a keď prechádzali, deti aj dospelí sa smiali. V momente, keď však vošiel Ján, všetci sa prestali smiať a nastalo úplne ticho. „To už nebol smiech, to bolo niekoľkosekundové ticho. Nikdy takého človeka nevideli. Možno aj toto bol jeden z tých momentov, keď som si povedal, a dosť,“ priznal Ján, ktorému sa podarilo za rok driny schudnúť z 287 kilogramom na 112 kíl. Ani v rámci slovenských či amerických premien sa nikomu bez operácií nepodarilo tak radikálne schudnúť. Teraz po rokoch porozprával, ako sa mu darí.

Veľkosť 14 XL

Ján už ako mladý bojoval s nadváhou, no po tom, čo sa vrátil z vojny, kilogramy pribúdali a za 20 rokov sa číslo na váhe vyšplhalo až takmer k 300 kilogramom. Závislosť od jedla často prirovnáva k závislosti od alkoholu a rovnako ako alkoholici, ani on si nechcel priznať, že má problém, hoci chudnúť sa snažil niekoľkokrát. Keď ho nakoniec brat prihlásil do Extrémnych premien, povedal si, že takúto šancu už druhýkrát nedostane. „Vyzerám otrasne. Vyzerám ako zviera, ako prasa na porážke. A toto je všetko moja chyba, moja ľahostajnosť,“ hovoril vtedy v šou.

Pred siedmimi rokmi mal problém prejsť 50 metrov a keď po dvoch týždňoch trénovania prešiel 400 metrov, vedel, že to dokáže zmeniť. Z veľkosti 14 XL sa za rok dostal na veľkosť XL alebo L a tú radosť nevedel k ničomu prirovnať.

Boj s jedlom

