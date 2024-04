Smiali sa, či Obama nie je jej tatko. Tina svojho otca spoznala náhodou, keď jej prišla správa na Facebook

„To by bola aká haluz, keby si zistila, že tvoj tatko je Obama,“ hovoril na začiatku kariéry Rytmus speváčke Tine, ktorá vtedy o svojom pôvode nič netušila. Mnohí si mysleli, že je Rómka, no ona vždy vedela, že má korene niekde inde. Ako 32-ročná nakoniec dostala na Facebooku správu, z ktorej sa dozvedela pravdu. Objavila svojho biologického otca, ktorý sa skutočne volal Obama.

Tina na návšteve v Afrike. Instagram - @tinaslovakia

500 korún v peňaženke

Narodila sa v Prešove ako Martina Csillaghová do maďarsky hovoriacej rodiny a slovenčinu sa učila až postupne. Vyrastala v Košiciach, kde od detstva inklinovala k športu a herectvu, ktoré nakoniec išla študovať až do Banskej Bystrice. To, že nakoniec prerazila so spevom, prekvapilo aj jej mamu Nelu.

„Spevácky talent zdedila po dedkovi, ktorý je veľmi dobrý spevák, ale netušila som, že bude takáto úspešná speváčka. Študovala herectvo, preto som si myslela, že sa jej darí uplatniť skôr v hereckej oblasti,“ hovorila kedysi pre SME Nela Csillaghová. Tina sa k speváckej kariére dostala úplnou náhodou, keď jedného dňa bola s kamarátmi na Hlavnej ulici v Košiciach a spievala si tam.

Tina ako dieťa. Foto: Instagram - @tinaslovakia

Počul ju jeden okoloidúci chlapec a oslovil ju, či by nechcela nahrať niečo v jeho štúdiu na mikrofón. „Zomlelo sa to veľmi rýchlo,“ priznala Tina, ktorá sa nadchla natoľko, že odišla zo školy a pobrala sa do Bratislavy.

„Vystúpila som na hlavnej stanici, mala som 18, bola som škaredá, strapatá, nenalíčená, s 500 korunami v peňaženke a taškou nevkusného oblečenia. Mala som tam jediného kamaráta, ktorého som roky nevidela a dva dni pred príchodom som mu zavolala, či by som u neho nemohla bývať. Našťastie súhlasil,“ spomínala pre Korzár na časy, kedy niekoľko mesiacov jedla iba suché rožky s treskou a bola vďačná za každú korunu, ktorú zarobila. Po polroku to chcela vzdať, no podržali ju producenti, ktorí jej verili, požičali peniaze a vyšlo to.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10150444849090537&set=a.10150444848305537

Rusko – Košice – Rovníková Guinea

Mnohí si roky mysleli, že Tina je Rómka, no jej korene siahajú až na africký kontinent. Práve odtiaľ pochádza jej biologický otec, o ktorého existencii sa dozvedela úplnou náhodou. Pravdu o svojom pôvode zistila, keď mala 32 rokov a na Facebooku dostala zvláštnu správu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: