Vie, že je čas a za všetko ďakuje. Marcelovi Nemcovi zostávajú posledné dni, pre ľudí má dôležitý odkaz

Úsmev na tvári a láska je to, čo tu po mne zostáva, hovorí herec.

Otvorene hovorí, že jeho odchod je len otázkou dní. Kým mnohí z nás by sa s takouto situáciou nedokázali zmieriť, herec Marcel Nemec ukazuje, že nestojí o ľútosť ani smútok. Vie, že kocky sú hodené a posledné momenty chce stráviť v kruhu svojich najbližších. „Všetko na moju oslavu života, alebo teda poslednú rozlúčku je pripravené... Viem, že je ten čas, takže ďakujem za všetko. Takto to je... A takto to má byť a bodka,“ povedal pred pár dňami pre Nový Čas obľúbený herec, ktorý má pre všetkých dôležitý odkaz.

Rakovinka a votrelec

O rakovine sa Marcel Nemec dozvedel náhodou, keď dostal pruh a na bruchu si všimol malú boľavú hrčku. „Vtedy zistili, že je tam iný problém,“ povedal v Reflexe o hrčke, ktorá dostala jasný názov – rakovinový nádor a metastázy v tele. „Mal som slzy v očiach,“ priznal herec, ktorému lekári oznámili, že mu dávajú jeden až tri roky života.

Zvládol série vyšetrení, náročné chemoterapie aj operácie a hoci prognózy lekárov neboli dobré, nikdy sa nevzdával. „Keď vám život rozdá karty, tak čo budem nadávať? Budem hrať s tým, čo mám, a najlepšie, ako viem,“ hovoril.

Po 14 mesiacoch liečby mu lekárka oznámila, že „votrelcov“ porazil a herec nemohol uveriť vlastným ušiam. „Moji milí, pred pár dňami som sa dozvedel správu svojho života, ktorú doteraz spracovávam! Po 14 mesiacoch liečby sa sila mojej rakovinky zmenila z čísla 10 na číslo 0 a moji votrelci zmizli! Stal sa zázrak,“ napísal na Instagrame.

Úsmev, prosím

S humorom vtedy na sociálnych sieťach hovoril, že nateraz jeho „rakovinka“ krásne sladko spinká. Po niekoľkých mesiacoch však priznal, že rakovina sa vrátila a tentokrát sa ukázalo, že „votrelec“ je na pečeni a nedá sa s tým už nič robiť. Napriek tomu, že Marcelovi lekári oznámili, že jeho cesta na tomto svete sa končí, stihol si splniť svoje posledné sny a odišiel tam, kde to najviac miluje – do rodnej Kremnice ku svojej mame.

