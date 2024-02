Väzňov dojal príbeh malého Miška, ktorý nikdy nevyrastie. Vo svojej dielni mu splnili obrovský sen

Je výrazne menší ako jeho rovesníci, no svojou húževnatosťou nezaostáva. Osemročný Miško napriek achondroplázii, teda malému vzrastu, túži žiť naplno. Miluje hudbu a hoci sa nedávno začal učiť hru na klavír, zamiloval sa aj do iných hudobných nástrojov. Žiaľ, do svojich drobných ručičiek ich nedokázal chytiť. Keď sa však o sne malého muzikanta dozvedeli odsúdení z neďalekej väznice, rodine pripravili krásne prekvapenie.

Narodí sa im palček

Tehotenstvo Miškovej mamy prebiehalo bez komplikácií, no stačila jedna kontrola a všetko sa obrátilo naruby. „V priebehu kontroly ultrazvukom lekári zistili odchýlku v rámci meraných údajov. Na klinike dedičných a metabolických porúch v Prahe nám potom pani docentka vysvetlila, že Míša bude mať achondropláziu,“ popísal českému Blesku otecko Michal Charvát, ktorý pracuje ako vedúci oddelenia výkonu trestu vo Väznici Drahonice.

Diagnóza, ktorú spôsobuje mutácia génov a má za následok hlavne nízky vzrast, obmedzený rozsah pohybu v lakťoch, veľká veľkosť hlavy a nápadne malé prsty, však chlapčekovi nezobrala chuť do života. Podľa rodičov sa Miško narodil s talentom pre hudbu, a tak sa ho snažia v jeho záľube čo najviac podporovať.

Prekvapenie priamo z väznice

Má za sebou prvý polrok hry na klavíri, no zaujímal sa aj o iné hudobné nástroje, najmä o husle. Spočiatku to vyzeralo tak, že sa mu sen nikdy nesplní, ale stalo sa niečo neočakávané. Príbeh "bacharovho" syna chytil za srdce priamo odsúdených.

