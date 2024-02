Do obchodu mu dá lístok a on jej aj tak päťkrát zavolá. Manželia Dvorskí si užívajú dôchodok aj s úsmevom

Obaja sú už na dôchodku a jeseň života si spoločne užívajú plnými dúškami. „Je to verná žena, ktorá je zároveň mojím najväčším kritikom,“ hovorí o svojej manželke Peter Dvorský. Hoci ich láska to spočiatku na ružiach ustlané nemala a rodičia operného speváka vzťahu s Martou príliš neverili, obaja im dokázali, že patria k sebe. V rozhovore pre Život manželka známeho tenoristu prezradila, aké to je žiť s opernou hviezdou a aj to, ako vyzerá ich bežný dôchodcovský deň.

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Päť desaťročí

Peter Dvorský oslavuje 25. septembra narodeniny, no tento dátum má pre neho aj ďalší mimoriadny význam - 25. septembra 1973 sa totiž po prvý raz stretol so svojou manželkou Martou. Bolo to práve v čase, keď Peter študoval na konzervatóriu, no už bol sólistom v národnom divadle.

Foto: Reprofoto/YouTube.com, CONTINENTAL FILM

Za osudové stretnutie s hosteskou z Dunajskej Stredy je zrejme vďačný dodnes, keďže Marta po jeho boku verne stojí už takmer päť desaťročí. „Páčilo sa mi, že bol pravdovravný a zodpovedný. To ma napokon utvrdilo v tom, že je to ten pravý,“ zaspomínala si Marta v rozhovore pre Šarm. Peter vraj vždy tvrdil, že bol od začiatku presvedčený, že bude jeho ženou.

Aktívni dôchodcovia

Marta o svojom mužovi rozpráva len v pozitívnom duchu a nešetrí slovami chvály. „Som veselý človek, ktorý má radosť zo života. Vďaka manželovej profesii mám nádherné celoživotné zážitky z čias, keď som ho sprevádzala po svete a bola som ne­smierne pyšná na to, že na pódiu s medzinárodnou garnitúrou stojí aj môj muž,“ hovorí o ňom jeho manželka.

