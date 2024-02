Bol len kúsok od nemocnice, keď náhle skolaboval. Hrdinská dvojica bez váhania zastúpila zdravotníkov

Boli už len krok od nemocnice, keď mu prišlo nevoľno a náhle stratil vedomie. Vystrašená žena manželovi na sedadle spolujazdca sama pomôcť nedokázala, preto zúfalo vbehla do budovy a prosila o pomoc. Namiesto zdravotníkov natrafila na Ondreja a Jána, ktorí nezaváhali ani jedinú sekundu. Mužom, ktorí za uplynulý mesiac zachránili už druhý ľudský život, poďakovala aj nemocnica.

V správnom čase na správnom mieste

Ondrej a Ján František, českí dopravní policajti, práve vykonávali v litoměřickej nemocnici pracovné úkony, keď ich oslovila zúfalá žena so slovami, že jej manžel skolaboval v aute. „Policajti sa ihneď so ženou ponáhľali k vozidlu, kde sa nachádzal muž v bezvedomí. Z vozidla ho vyslobodili a ihneď zahájili nepriamu srdcovú masáž. Po niekoľkých minútach sa im podarilo obnoviť jeho základné životné funkcie,“ popísala dramatické momenty polícia Českej republiky na sociálnej sieti.

Práve ich pohotová reakcia mužovi zrejme zachránila život, čo ocenil aj riaditeľ litoměřickej nemocnice. „Ich rýchlu reakciu a pomoc si veľmi vážime a taktiež oceňujeme ich odborné zdravotnícke znalosti,“ poďakoval v liste statočným mužom Vladimír Kestřánek.

Nezachraňovali prvýkrát

Rovnaká dvojica policajtov nezachraňovala život po prvýkrát. V januári pomohli mužovi, ktorý v českej Budyni nad Ohří spadol z výšky pri demontáži vianočných svetiel. „Pri páde muža sa policajti nachádzali v rámci výkonu služby blízko miesta udalosti,“ uviedli policajti s dodatkom, že aj v tomto prípade bola ich reakcia veľmi pohotová.

„Počas komunikácie s dispečerkou záchrannej služby, poskytovali zranenému mužovi prvú pomoc, zabalili ho do izotermickej fólie a komunikovali s ním až do príchodu zdravotníkov, ktorí si vážne zraneného muža prevzali do svojej starostlivosti a previezli ho do nemocnice,“ uzavreli.