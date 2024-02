VIDEO: Nie je to jednoduché, ale bolesti už odchádzajú. Petra Vlhová sa Slovákom prihovorila z nemocnice

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vo Švajčiarsku zotavuje po operácii zraneného pravého kolena. Absolvovala ju na uznávanej klinike Hospital di Valais vo Švajčiarsku u vyhľadávaného odborníka Oliviera Siegrista. Tri dni po nej sa cíti každým dňom lepšie.

Bolesti ešte sú, no odchádzajú

„Cítim sa dobre. Samozrejme, nie je to jednoduché, bolesti ešte sú, ale pomaly odchádzajú. Každým dňom je to postupne lepšie a lepšie," uviedla 28-ročná Slovenka v krátkom videorozhovore pre Sport Management Company. Dodala, že po anestéze bola veľmi unavená: „Spala som v podstate skoro celý deň. Vnímala som, ale len tak na polovicu. Predovšetkým som teda oddychovala v izbe.“

Vlhová má za sebou prvé vážne zranenie v kariére a verí, že po návrate na svah bude ešte silnejšia: „Tá najväčšia výzva bude postaviť sa znovu na lyže. Teraz to však beriem deň za dňom. Aj preto, že každý deň je iný. Niektorý ľahší, iný ťažší. Naozaj je to hore-dole. Budem sa snažiť brať to postupne a aj malé kroky ma budú tešiť. Som nastavená tak, že čo bude, to bude. Verím, že budem robiť pokroky a uvidíme, ako to pôjde ďalej.“

Ako prebieha rekonvalescencia?

Jedným z ľudí z jej tímu, ktorý je od zranenia neustále v blízkosti slovenskej lyžiarky, je fyzioterapeut Milan Gašpárek. Ten ju pripravoval aj na chirurgický zákrok. „Po konzultácii s lekárom sme dostali požiadavku, aby bola schopná urobiť plnú extenziu a 110-stupňovú flexiu v kolennom kĺbe, aby sa mu počas operácie lepšie manipulovalo s nohou. Ďalšia požiadavka bola odstránenie opuchu mäkkých tkanív poškodených pri úraze. A tretí predpoklad úspešného zákroku bol čo najviac obmedziť atrofiu, teda oslabenie stehenného svalu, a to z dôvodu stability kolena,“ vysvetlil.