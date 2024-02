Žil rozprávku, po rozvode necítil žiadnu radosť. Marcel Forgáč nakoniec objavil harmóniu pri Christiane

Keď sa ho novinári pýtali na možnú novú priateľku, smial sa, že chodí so Sisou Sklovskou. Moderátor Marcel Forgáč podľa jeho slov prežil rozprávkový príbeh - uspel vo svojom vysnívanom rádiu, stal sa dvojnásobným otcom a so svojou vysokoškolskou láskou prežil 30 rokov. Lenže rozprávka sa jedného dňa skončila. Keď ich s manželkou Adrianou rozviedli, otvorene priznal, že necítil žiadnu radosť ani zadosťučinenie, veď nikoho neteší, keď sa mu rozpadne rodina. Marcel, ktorému sa v detstve smiali, že je najmenší, nakoniec opäť našiel harmóniu pri žene, ktorú vo svojom živote ani nečakal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=5897729576957676&set=a.105321586198533

Bol najmenší, tak papuľoval

Celá rodina žila v Poprade, no smeje sa, že mama si odskočila odrodiť do vedľajšieho mesta. „Už môj brat sa narodil v Kežmarku, vtedy totiž maľovali popradskú pôrodnicu, no a keďže sa jej to tam pozdávalo, tak využila rovnakého pôrodníka aj druhýkrát,“ spomínal pre Korzár Marcel Forgáč, ktorý vyrastal len 200 metrov od zimného štadiónu, kde sa zrodila jeho láska k hokeju. Kolegovia sa dodnes smejú, že si pamätá všetky góly slovenských hokejistov. Marcel mal ale odmalička oveľa väčší talent prekvapiť ľudí nečakanými odpoveďami. „Bol som najmenší z triedy, tak som vždy papuľoval a vždy som sa snažil zaujať a inak ako verbálne som to nevedel,“ spomínal v podcaste Pater Peter.

Po maturite odišiel študovať do Prešova za učiteľa angličtiny a slovenčiny a možno by sa ním aj stal, keby na východe nezačal svoju rozhlasovú kariéru spolu s Mišom Hudákom. „Ty seš kerej?“ spýtal sa Hudák Frogáča, keď ho prvýkrát uvidel na internáte. „Ale okamžite tam preskočila taká tá bratská iskra,“ priznal Marcel, ktorý začínal ako elév v prešovských novinách, mal malé úlohy v Divadle Jonáša Záborského a nakoniec sa stal hviezdou prešovského rádia Flash.

Zamiloval sa do spolužiačky

„V Prešove som študoval, aj ženu som si tam našiel,“ prezradil pre Korzár Marcel, ktorý sa do spolužiačky Adriany zamiloval na lyžiarskom zájazde, kde vypomáhal ako inštruktor.

Foto: TASR

Článok pokračuje na ďalšej strane: