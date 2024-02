Prežila potrat aj časy, keď synovi nemala za čo kúpiť plienky. Zuzana Vačková má na šťastie ľahký recept

Na Vianoce som si želala ako darček pod stromček plienky pre syna, lebo som na to nemala peniaze, spomínala obľúbená slovenská herečka.

Na Instagrame má viac ako 128-tisíc sledovateľov a takmer nikto z nich si ju nevie predstaviť bez typického úsmevu na tvári. Zuzana Vačková pritom nemala vždy na ružiach ustlané a musela prekonať niekoľko životných momentov, ktoré by mnohí považovali za prehry. Herečka a influencerka, ktorá 12. februára oslavuje 55. narodeniny, však vraví, že rozchody, potrat a časy, keď musela prekonať samu seba, ju naučili pokore a rany osudu z nej spravili lepšieho človeka.

Herečkou sa stala vďaka chybe v slove

„Dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame,“ spomínala Zuzana Vačková na báseň od Milana Rúfusa, ktorá presne hovorila o jej milujúcich rodičoch, vďaka ktorým mala krásne detstvo v Nitre. Rodičia sa krátko po jej narodení presťahovali za prácou do Prievidze a keď bola Zuzka sotva prváčkou, Vačkovci sa presídlili priamo do hlavného mesta. Práve tam sa náhodou, pre jedno písmenko dostala k herectvu.

„Za socíku nám na polroka súdružka učiteľka písala, že kto chodí na aký krúžok a moja spolužiačka sa prihlásila a povedala, že chodí na gramatický krúžok. Povedala som si vau, tak tam chcem ísť aj ja,“ spomínala v podcaste Mimóza Zuzana Vačková, ktorá bola veľmi dobrá v slovenčine a myslela si, že vďaka gramatickému krúžku sa z nej raz stane jazykovedkyňa.

Po dvoch mesiacoch zistila, že sa neprihlásila do gramatického, ale do dramatického krúžku, no odísť už nechcela. Bolo jej trápne priznať sa, že sa pomýlila.

Krátko potom, ako začala navštevovať herectvo, si mladú Zuzku všimol slovenský režisér Štefan Uher, ktorý hľadal do svojho filmu Kosenie jastrabej lúky tvrdohlavé a namyslené dievčatko. „Vtedy uvidel mňa, zdutú, že musím chodiť na dramatický krúžok namiesto gramatického,“ smiala sa v šou Neskoro večer. Takto Zuzana Vačková ako 13-ročná získala svoju prvú rolu afektovanej Aničky.

Manžel sa jej menil pred očami

Štúdium na Vysokej školy múzických umení bolo len prirodzeným vývojom na jej hereckej ceste. Jej spolužiakmi boli Zuzana Mauréry či Henrieta Mickovičová, pričom práve na škole stretla svoju prvú životnú lásku, kontroverzného Rasťa Rogela, ktorý sa kedysi stretával na jednej scéne Bieleho divadla s Marekom Majeským či Róbertom Kaliňákom a ktorého dnes väčšina pozná kvôli extrémistickým názorom.

