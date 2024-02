Keď ju žiadal o ruku herec, ona 15 minút mlčala. Zuzana Kronerová sa nakoniec vydala za muža v lenonkách

Smeje sa, že z hniezda vyletela ako stará panna. Zuzana Kronerová žila roky len divadlom a študentskou láskou, ktorá po siedmich rokoch mohla skončiť svadbou, no ona sa rozhodla inak. Svoje šťastie našla herečka až v momente, keď jej kamarát predstavil muža s lenonkami, do ktorého sa zamilovala na prvý pohľad. S matematikom Milanom sú spolu 40 rokov a aj keď sa vydávala v ružových šatách, priniesli jej šťastie. V tých najťažších chvíľach im pomohlo spomenúť si na to, čo je podľa nich v manželstvo najdôležitejšie.

Zuzana Kronerová s manželom Milanom Hladkým. Foto: Profimedia

Mala sa vydať za herca

„Zuzka nemusíš byť slávna ani najlepšia, stačí, keď budeš takou šťukou v rybníku, čo občas rozčerí vody,“ hovoril svojej dcére Jozef Kroner, ktorý spolu s manželkou Teréziou chcel, aby ich jediná dcéra Zuzana mala v živote nastavené tie správne hodnoty.

Kým jej rodičia sa spoznali v čase svojej najväčšej slávy, ona na svojho životného partnera musela čakať. „Mala som 30 rokov, na vtedajšie pomery som bola stará panna za zenitom,“ spomínala so smiechom pre denik.cz Zuzana Kronerová. Na vysokej škole sa síce zamilovala do spolužiaka, no po siedmich rokoch to ukončili. „Bol to môj spolužiak. Navrhol mi dokonca aj manželstvo. Ale po jeho ponuke nastúpilo 15-minútové rozpačité mlčanie. Asi nebol ten pravý pre mňa a ja pre neho,“ prezradila Kronerová, ktorá je dnes rada, že si nevzala za muža herca.

Foto: TASR

Zuza, toto je muž tvojho života

Svojho manžela, matematika Milana, herečka prvýkrát uvidela v októbri 1979, kedy jej po premiére jednej hry režisér Juraj Nvota predstavil vysokého štíhleho muža s dlhými rukami a nohami a s okrúhlymi lenonkami na nose, ktorého prezývali Pavúk.

„Videla som ho, ako stojí v rade na pivo nejakých 50 metrov odo mňa. Nie som nijaká ezoterička, ani som nebola, ale vtedy sa vo mne ozval hlas a povedal mi – Zuza, toto je muž tvojho života,“ spomínala v knihe Optimistka z presvedčenia Zuzana Kronerová, ktorá sa zamilovala na prvý pohľad. Vždy mala totiž slabosť na mužov v okuliaroch. S Milanom sa však ďalšieho pol roka nevideli.

