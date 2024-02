O otca prišiel tragicky, keď ho odrazu zradilo zdravie. Petrovi Bondrovi ku sláve pomohla veľká náhoda

Pred 22 rokmi sa navždy zapísal do dejín slovenského hokeja ako strelec zlatého gólu. Na MS 2002 v Göteborgu ho legendárny útočník Peter Bondra dosiahol presne 100 sekúnd pred koncom finálového zápasu a zariadil tak triumf nad Ruskom 4:3. Úspechov, ktoré si ukrajinský rodák osobne váži, je však v jeho kariére viacero. Reprezentačný krídelník a dlhoročný hráč Washingtonu Capitals oslávil v stredu 7. februára 56 rokov.

Miroslav Šatan a Peter Bondra. Foto: TASR/Jakub Kotian

Narodil sa na Ukrajine, no cíti sa byť Slovákom

Peter Bondra sa narodil v dnešnom ukrajinskom meste Luck 7. februára 1968. Jeho otec, pôvodom Slovák, sa s poľskou manželkou presťahoval na Slovensko do Popradu, keď mal Bondra tri roky. „V Lucku som bol asi desaťročný na návšteve, ale veľa si nepamätám. Vyrastal som na Slovensku, cítim sa byť Slovákom,“ vyjadril sa počas spomínaných majstrovstiev sveta náš kanonier podľa sme.sk. O otca prišiel už v mladom veku, keď mal iba 14 rokov. „Prasklo mu slepé črevo a našli ho neskoro,“ spomínala Anna, sestra otca Petra Bondru.

Úspešnú hokejovú kariéru odštartoval pod Tatrami. Jeho hokejovým vzorom bol starší brat Juraj, s ktorým začínali s hokejom v Poprade. Sezónu 1985/1986 strávil v drese popradského klubu v I. lige, no jeho ambície boli vyššie. Už v nasledujúcej sezóne prestúpil do VSŽ Košice a ako 18-ročný mladík začal brázdiť ľady bývalej najvyššej československej súťaže. Na konci ročníka 1987/1988 oslávil s Košicami zisk titulu majstra ČSSR. „Bolo to veľmi silné mužstvo, popri týchto hráčoch som sa učil a posúval ďalej,“ vyznal sa pri príležitosti svojho jubilea.

Raketový štart v NHL

Do NHL mu pomohla náhoda, pripomína Šport.sk. Skaut sa prišiel pozrieť na zápas Vítkovice - Košice na iného hráča, všimol si však talentovaného a rýchleho Bondru. V roku 1990 si ho Washington počas vstupného draftu vybral zo 156. pozície. „Bol som trošku prekvapený. Neočakával som to. Potom neskôr sa všetko zmenilo. Zrazu som bol v prvom zápase NHL. Predtým som v živote nevidel žiaden zápas NHL na vlastné oči, ani v televízii. Na ten duel veľmi spomínam, hral som v ňom a mal som aj dobré sedadlo - na striedačke. A sem tam som vybehol na ľad,“ povedal s úsmevom.

