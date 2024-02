Sklo na rúre vyčistí jednoduchým trikom. Katka učí ľudí, ako pri upratovaní šetriť drahocenný čas

„Kto tu pečie a práve by sa mu hodilo umyť sklo na rúre?“ pýta sa česká odborníčka na upratovanie Katka Brožová na svojom Instagrame. V krátkom videu ponúka návod na to, ako zo skla odstrániť špinu, s ktorou by sme sa inak trápili niekoľko úmorných minút.

Sama bola bordelárkou

Katka sa sama kedysi umárala tým, ako udržiavať svoju domácnosť čistú. „Mala som skvelú taktiku na to, ako udržať doma poriadok. Pekne to všetko niekam zastrkať, hlavne aby nebolo nič vidieť a aby niekto nezistil, že ten poriadok vôbec nemám pod kontrolou,“ spomína si na „bordelárske“ časy Katka na svojej stránke.

Nakoniec prišla na to, že kľúčom je systém a rutina. Katka si začala na upratovanie vytvárať zoznamy s činnosťami, ktoré musí počas dňa splniť. Postupne v upratovaní získavala čoraz viac skúseností a zisťovala, aké postupy sú tie najúčinnejšie.

Jednoduchý návod na čisté sklo

Podarilo sa jej to aj v prípade čistenia skla na rúre. „Mastnota, ktorá už nikdy nepustí? Poď to skúsiť,“ vyzýva vo videu Katka.

