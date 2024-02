Najstarší súrodenci na svete jedli každý deň tú istú polievku. Nikdy sa nehádali a nevedeli, čo je stres

Smiali sa, že najväčší dopyt v ich dedine bol po narodeninových sviečkach. Deviati súrodenci Melisovci zo Sardínie sa v roku 2012 zapísali do Guinnessovej knihy rekordov ako najstarší žijúci súrodenci na svete. Ako uviedol denník Guardian, Consolata sa dožila 108 rokov a po sčítaní veku jej súrodencov sa dostali na úctyhodných 861 rokov. Tajomstvo ich dlhovekosti sa skrýva v mnohom, no aj v jedle, ktoré mali počas svojho života na obed každý deň.

Consolatina sestra Claudina zomrela v roku 2016 vo veku 103 rokov, nasledovala Maria, ktorá odišla vo veku 100 rokov, a Antonio vo veku 97 rokov. Ďalšia sestra Concetta sa tiež dožila 100 rokov a mladší súrodenci verili, že tiež raz oslávia stovku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/GuinnessWorldRecords/photos/a.433038889031/10151039122719032/

Bol hlad a vojna, ale prispôsobili sa

Melisovci sa narodili vojakovi Francescovi a mame Eleonore, ktorá priviedla na svet 11 detí, no dve sa nedožili dospelosti. Súrodenci prišli na svet v malej horskej dedinke Perdasdefog na Sardínii, ktorá dnes patrí medzi jeden z piatich regiónov na svete, kde je najväčšia koncentrácia storočných ľudí. Dedinka je jedinečná v tom, že počet storočných ľudí tam dosahoval 13-násobok národného priemeru.

„Je tu, samozrejme, čerstvý vzduch a dobré jedlo, ale verím, že jedným z dôvodov ich dlhovekosti je ich prístup k stresu,“ povedala pre Guardian talianska profesorka demografie Luisa Salarisová, ktorá priznala, že Melisovci to nemali v živote jednoduché, no dokázali sa každej ťažkej situácii prispôsobiť. „Narodili sa pred viac ako 100 rokmi a určite nemali ľahký život – bol hlad a vojna. Sú to však ľudia, ktorí sa dokázali prispôsobiť. Ak sa vyskytol problém, rýchlo ho vyriešili,“ prezradila jedno z tajomstiev ich dlhovekosti. Okrem toho boli súrodenci vždy aktívnymi, a to aj vo vysokom veku.

Nepoznali stres

„Každú voľnú chvíľu, ktorú mám, som dole vo vinici alebo na pozemku, kde pestujem fazuľu, baklažány, papriku a zemiaky,“ spomínal ešte v roku 2012 Alfonso Melis, ktorý mal v tom čase 89 rokov. Nikdy sa vraj nesťažoval, že by bol v strese.

„Moje vnúčatá majú práčky, umývačky riadu, vysávače a keď ich počujem povedať: ‚Som v strese‘, nerozumiem im,“ povedala kedysi zase Consolata, najstaršia zo súrodencov, ktorá sa dožila 108 rokov. Mala 14 detí, 24 vnúčat a 25 pravnúčat. Dlhovekosť pripisujú súrodenci aj tomu, že nikdy neboli na nič sami a keď spomínali na vravu a smiech okolo stola u nich doma, rozžiarili sa im oči.

Consolata Melisová, ktorá sa dožila 108 rokov. Foto: Profimedia

Recept na obed, ktorý mali každý deň

„Všetci sme spolu vychádzali dobre, len málokedy sme sa hádali... Možno toto je jeden z dôvodov, prečo sme žili tak dlho,“ prezradili súrodenci, ktorí zároveň dodali, že receptom môže byť aj jedlo, ktoré jedli celý život.

