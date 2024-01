Mám ženu a dieťa, priznal počas omše kňaz Lukáš. Starších veriacich sklamal, no ostatní stoja pri ňom

Mala to byť obyčajná nedeľná omša. Kňaz Lukáš Engelmann mal ale pre veriacich v českom Frýdlante nad Ostravicí nečakanú novinu, ktorou všetkých prekvapil. „Rád by som dnes s vami zdieľal jednu osobnú vec. Chcel by som vám povedať, že mám rodinu. To znamená ženu a dieťa,“ vyšiel s pravdou von 44-ročný katolícky kňaz. Ako informoval český Deník, starších farníkov správa pobúrila, no väčšina sa zachovala úplne inak.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1298921317717834&set=basw.Abq-UcOZyG0x3SpPEo_H6IyFiJ3w5NNVZGTJSFIuanZhcEy6rp7mP_kElTnktMgxQngIDBIYYENUyea0hKuFmmcY1Gg3uKbFMgd-TJr_nZwGfK-64_PaVgR_n_-Qd0dwNxQubKf1FSLycBa38UNs6m9vR9UcMVwgLXFrxhzc4nAJ5Q&opaqueCursor=AbrwAroJ0q6DCHtwg6F81ROAP3UwBOx83VZDCy5B2fZhAf0C4U8DK15AA5CTJ19kRumyDo4RgHA7QYKI01GmLN7NGPi_CGeyZ0fAEsT80rmex3ZUKNdWfjChXqC8pnBZKU3eNLZ-7fXXCGPEfYAftUJILarK8kL7d462DgAj251b68XAhFAviDti_Kuvw3XFTQLgF52RGq1SypfxRglMQWOe_E60n_lVEYiPmBPyeNq3JG4jDeSVs21zEhgNMn3PKUJHW87OhT2e1Rfm45yFZ0qjpZ_TVk2p82X4ZX9xtDHcM9ponUrChtA5ha-LBrqhLCMdiHhNrvMS1AAciwbUQEz6rUUrw89AFw-g6hy9IKms76mJtnT0gKiT450brbnGQxkN8zf-CgDWilyFAAGGyL-SshtIab3Ac8CWYNRu5qoQQVhWe6MrWXfUxZBa9aM4oKF1sZyM7GJtsBWONvVrG9bZF2EnifrFIixdov8S-X35Rg4clC_1MRbdpgLmQ8pcW99I7BrkqR1uasx4JeuucAZS6tDRlpMK6XuEdV7BhWDBEHNRgjYH4LggDD2nnt3Eu-SgvWgD0X_MS52EsLF8RNpLhRwK2rxOUwYN2U9vHjPz-xtKcrK5gtFJYFGx1wduUT16Ia2UCtaUEmpDl6eG2B-CTvNn6UP_CkZDkfBnmnj0cbID993odYUuGbiEaVzWMbniZ0Gaj3zVzhO59IHzEGV7aKB47pOfe4TqH5c92x3IpCDGHd7WCeYDg6kJKBpDG3TOft0sjTn_yW4RnEpPp6ND1mIWYzvDdP0H2X6ELW5o8w

Starších nahneval

Kňaz sa podľa svojich slov snažil svoju službu vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. „Predovšetkým sa chcem ospravedlniť vám všetkým, ktorých som pohoršil, šokoval, sklamal, zarmútil, naštval alebo zneistil. To som nechcel. Je mi to ľúto, ospravedlňujem sa,“ vyhlásil Lukáš Engelmann, ktorého vysvätili za kňaza pred 18 rokmi. Engelmann bol nielen kňazom, ale aj psychoterapeutom a vo farnosti sa venoval okrem iného aj hendikepovaným a pastoráciu poskytoval aj homosexuálom.

„Mali sme ho veľmi radi,“ zhodli sa veriaci z Frýdlantu nad Ostravicí, kde sa nad kňazovým rozhodnutím pobúrilo iba niekoľko starších farníkov. „Viem, že ste mali a máte otca Lukáša radi. Tá bolesť a ďalšie negatívne emócie by nemali zatieniť všetko dobré, čo urobil vo farnosti aj pre ďalšie spoločenstvá a jednotlivcov. Za to som mu vďačný,“ odkázal im biskup Martin David, ktorý o Engelmannovom porušení celibátu vedel skôr ako veriaci. Lukáš sa totiž rozhodol podať žiadosť o zbavenie záväzkov vyplývajúcich z kňazského vysvätenia a odísť z kňazskej služby.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1088303132560955&set=bc.Abo_hd50ubVOV_t7ft2NriyTJLB_61x64ga8HsTgv_I1Oai-8RwsWzADE7cPMoR6SrzHedi4QataevhMdbMjeGJQsXjYm-u6B97DnWjSse0tyff3gAaGdoqf8geXgreGwnHpo6TXh_1sHZMcZcFXEwLeiqprsJbK54yWCNmlphVIPw&opaqueCursor=Abrxup6F2PPsTJbJ7p8UxjZYQWZBUCln7DkkSDqeNcKPN83LNjJ_jmV0j8bjZrHhySJzolAuvYeZayCLgGv86NDx9RU1o836ILSBMTY-XjHxmfuBxvQzl8ali207t3i7KKU8mu0ZZLie2mwsaBnZbKcAhpDZoegvqLf1ejgEVhD0XYq2obVLuwam42G94O7c2UcAZTK_yt-8Vb_cYNZD55mLdrWkQxEqcj9qB3lH6lHTUNipt6ZE-UAgCJqfogDR1Iid4eIZfRBxdPz-kdGVl6ti92UZQcfYVU9P1SyrUb-wxkVeSzw1VW-PXTM72i4p3nwlUdQ_NqNVP7W4Q9v9YQgwYcV8ZKoKXH5szUSkyFhohibZUd-3V8x31lTfLMnqKrz1planhQbyi7NHLQryw6ZMZJQMS_rchQ4EVGKEuRZVvE_dcr6lDVDK7PPgRqQpXrGwewV45T-oc4IprtWGa7IjbEKvMup5LmZi-CqaLdMFFaBeO2QqoXizs-tYf1c4Cbs2tGW7hqF9HrmmhCupg2f7jzQNGz0-Q30V2lTXkk4COf50EquYXGIX5jaTUn-2Isq1X5xIpZHXW019ZJomQm6VY2oy0tArstYRvWgKcQ7tm_fOyyzjrBm2xFeIt_QQWpE

Celibát by zrušili

Článok pokračuje na ďalšej strane: