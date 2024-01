Legendárny chatár Petras: Okrem počasia bojujem už aj s úradníkmi. Žiadajú čosi, čo považoval za žart

Prvý betlehem pred Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách postavil ešte v roku 1998 a odvtedy ho chodia obdivovať tisíce návštevníkov. Horský nosič a niekdajší chatár Peter Petras starší nevynechal tradíciu ani tento rok a hoci by ho chcel pre ľudí zachovať čo najdlhšie, borí sa nielen s počasím, ale po prvýkrát aj s úradníkmi.

Nevyspytateľné počasie

„Od začiatku sme mali veľmi priaznivé snehové podmienky, stavba korpusu nám trvala asi dva týždne," pochvaľoval si Petras v decembri, kedy sa mi napriek nečakanému odmäku podarilo snežnú stavbu dokončiť a privítať prvých zvedavých návštevníkov.

Foto: Facebook Peter Petras, Rainerova chata - official

Aj keď dúfa, že tak ako každý rok, aj tento zachovajú snehovú stavbu aspoň do tradičnej trojkráľovej slávnosti, objavili sa ďalšie komplikácie. „Cez Vianoce začalo pršať, vnútro betlehemu sme podložili drevenými piliermi, aby celý nespadol. Postavičky sa skoro roztopili. Potom to zamrzlo, z pilierov trčali cencúle. Bolo to strašidelné," zhodnotil chatár pre Nový Čas a dodal, že až v pondelok sa odvážili odstrániť výstuže, aj keď bol odmäk.

Prvýkrát po 24 rokoch

Napriek tomu spravil všetko preto, aby postavičky opravil a pôvodný plán dodržal. Väčšie problémy mu však podľa jeho slov tento rok narobili úrady. „Po 24 rokoch som sa dočkal niečoho, z čoho som si ešte pred rokom robil žarty. Keď som sa lúčil s návštevníkmi trojkráľovej slávnosti, zažartoval som a povedal, že dúfam, že nebudem o rok potrebovať stavebné povolenie. Stalo sa," priznal Petras.

Tradičná trojkráľová slávnosť na archívnej fotografii z 6. januára 2003. Foto: TASR

„Nie je to síce priamo stavebné povolenie, ale povolenie na stavbu snehového betlehema. Takže už nebojujem len s počasím, ale aj s úradníkmi,“ uzavrel chatár, ktorý robí všetko preto, aby milá tatranská tradícia nezanikla.