FOTO: Stihol to aj napriek komplikáciám. Pozrite sa, ako vyzerá snežný betlehem na legendárnej Rainerke

Chatár z Rainerovej chaty Peter Petras v týchto dňoch dokončil snežný betlehem, ktorý je každoročnou atrakciou počas zimy vo Vysokých Tatrách. Potvrdil, že s výstavbou začali koncom novembra, keď bola v horách prvá väčšia nádielka snehu. Práce im v posledných dňoch narušilo oteplenie i dážď, napokon sa však stavbu podarilo dokončiť ešte pred Vianocami.

„Od začiatku sme mali veľmi priaznivé snehové podmienky, stavba korpusu nám trvala asi dva týždne. Keď sme začali vyrezávať interiér, prišiel nečakaný odmäk, preto sme museli prerušiť práce na sochách. Dole boli mrazy mínus šesť stupňov a tu u nás bolo plus šesť stupňov. To počasie asi chcelo vyskúšať našu trpezlivosť. V noci na dnes (20. 12.) však začalo mrznúť a podarilo sa mi sochy dokončiť. Myslím si, že sa to celkom vydarilo,“ priblížil Petras.

Betlehem na Rainerovej chate. Foto: Facebook/Rainerova chata - official

Samotný korpus je vysoký štyri metre, široký 4,7 metra, klenba betlehema je vysoká 2,7 metra a sochy majú približne 1,8-metrovú výšku. Chatár by chcel návštevníkov počas zimy potešiť aj ďalšími snežnými sochami. „Paradox však je, že sme museli požiadať Správu Tatranského národného parku aj krajský úrad životného prostredia o povolenie na drevené aj snežné sochy a aj na organizáciu tradičnej trojkráľovej slávnosti, ktorá bude 6. januára 2024,“ zdôraznil Petras, ktorý to považuje za zbytočnú byrokraciu.

Betlehem na Rainerovej chate. Foto: Facebook/Rainerova chata - official

Prvý betlehem postavil chatár a horský nosič v roku 1998. Odvtedy ho chodia každoročne obdivovať tisíce návštevníkov. Okrem betlehema sa mu podarilo v minulosti pred chatou vytvarovať zo snehu aj sochu chatára či veľkonočné vajíčko.