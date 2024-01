Renomovaný český profesor Horáček: Aj 20 minút pohybu denne stačí, no nesmie to byť prechádzka do práce

Snaží sa odpočívať, cvičí kung-fu, medituje. Renomovaný český profesor psychiatrie a neurovedec Jiří Horáček priznáva, že žijeme v dobe plnej nepríjemných a negatívnych fenoménov, no zmeniť toho môžeme vo svojom živote ako jednotlivci mnoho. Zvažujete novoročné predsavzatia? Horáček radí sústrediť sa na šport a aj keď denne podľa jeho slov stačí 20 minút, na jednu vec by sme pri športovaní nemali zabudnúť.

Jiří Horáček. Foto: Profimedia

Prechádzka nestačí

„Než pôjdeme k psychedelikám, tak si môžeme povedať niečo o pohybe. Fyzická aktivita má robustný antidepresívny potenciál. Ja sa snažím, aby všetci moji pacienti, ktorí sa liečia u mňa s depresiou, pravidelne cvičili aspoň 20 minút každý deň,“ prezradil pre DVTV profesor Jiří Horáček, podľa ktorého len obyčajná chôdza do práce nestačí.

„Dôležité ale je, aby to bol šport, nie pohyb, ktorý je zameraný na to, že chcem niekam dôjsť, nie cesta do práce,“ vysvetli Horáček, podľa ktorého musíme vykonávať vedomý pohyb, trénovať všímavosť, pretože v dnešnej dobe nedokáže byť v prítomnosti. „Prechádzka do práce nestačí, ale prechádzka pre prechádzku stačí. Keď som si vedomý, že športujem a robím niečo pre seba, tak to funguje,“ odkázal profesor psychiatrie, ktorý uviedol, že fyzický pohyb má dva pozitívne vplyvy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DVTV.cz/videos/741864977808711/

„Ide o aeróbny pohyb (beh, chôdza, plávanie…), ktorý produkuje endorfíny a dobrý pocit. Druhým aspektom cvičenia je posilňovanie jemnej koordinovanej motoriky, kedy sa niečo snažíte robiť presne. Napríklad streľba, úder raketou pri tenise alebo niečo podobné. Táto činnosť kompenzuje preťaženie štruktúr mozgu sústredených na učenie tým, že sa presúva na iné (motorické) oblasti, teda tie systémy, ktoré súvisia s riadením pohybu,“ vysvetlil pre deprese.com s tým, že počas športu trénujeme aj mozog, ktorý je v dnešnej dobe preťažený.

Výskum s chyžnými

Článok pokračuje na ďalšej strane: