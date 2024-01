Kominár Miroslav: Vymetený komín znamená teplo domova. Keď nás ľudia stretnú, pre šťastie robia všeličo

Miroslav Ledecký je prezidentom Komory kominárov Slovenska, vedie fanklub Petry Vlhovej a je tiež starostom Drahoviec, malej dedinky neďaleko Piešťan. O kominárskom živote i šťastí do roku 2024 sa s týmto zaneprázdneným, ale aj výnimočne pozitívnym človekom pre DOBRÉ NOVINY zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore sa dočítate: kedy sa o kominároch začalo tradovať, že prinášajú šťastie,

ako sa darí kominárom na Slovensku,

čo má Miroslav Ledecký spoločné s Petrou Vlhovou,

aké darčeky nosil prezidentke,

ako prezidentovi kominárskej komory zmenila život ťažká nehoda.

Podľa prastarej tradície, ktorá pretrváva už niekoľko storočí, kominári prinášajú šťastie. Hlásia sa k nej aj súčasní kominári?

Na tomto sa ani v modernej dobe nič nezmenilo a stále to platí všade vo svete. Keď nás ľudia stretnú, automaticky sa chytia za gombík alebo niektorí sa nás pre šťastie aj dotknú. My to berieme ako súčasť našej profesie a tradíciu si radi ďalej udržiavame. Napríklad teraz, k Novému roku stále rozdávame špeciálne kominárske kalendáre pre šťastie tak, ako to bývalo za starých čias.

Máva začiatok nového roka u kominárov výnimočný priebeh? Ako ho prežívate napríklad vy?

Ja na Nový rok neviem, kam skôr. Mám veľa známych, priateľov a usilujem sa ich obísť v čo najväčšom počte, aby som im pre šťastie niečo doniesol alebo aspoň ruku podal. A mnohí na mňa čakajú a nemôžem ich obísť! Nevynechám ani nášho župana, niektorých primátorov a ako predstaviteľ Komory kominárov Slovenska chodievam na začiatku januára zaželať šťastie aj do Prezidentského paláca.

Miroslav Ledecký na celosvetovom stretnutí kominárov. Foto: Archív M. Ledeckého

Nosievate prezidentom Slovenska aj niečo pre šťastie?

Samozrejme. Napríklad pani prezidentke Čaputovej som jeden rok venoval sošku kominára, ďalší tubu so sadzami a naposledy malý prívesok s kominárom. Na tom si dávam dosť záležať, lebo verím, že takéto veci k šťastiu pomáhajú.

Ste šéfom fanklubu Petry Vlhovej, takže s novoročným vinšom určite neobchádzate ani Vlhovcov.

Svetový pohár je naplno rozbehnutý aj počas sviatkov, takže Peti, jej rodičom a celému tímu budem mať príležitosť popriať šťastie tiež osobne. A vlastne aj mnohým jej súperkám.

Zaželáte ho aj Mikaele Schiffrinovej?

Samozrejme, že aj Mikaele a tiež jej mame. Na pretekoch sa stretávame pravidelne, dobre sa poznáme a ja im naozaj úprimne prajem všetko dobré.

