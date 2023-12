Jiřina Bohdalová si ma vygúglila a vraj som hezkej prevít, tvrdí Jaro Slávik

No a o úsmevné príbehy nie je veru núdza, tvrdí Jaro Slávik, ktorý napísal knihu Talent. „Keď som raz prišiel do budovy Incheby na ďalší natáčací deň, čakalo ma v našej špeciálnej porotcovskej miestnosti obrovské prekvapenie. Pri kávovare tam stála Jiřina Bohdalová a vo veľmi dobrej nálade sa zhovárala s Jeffom Minaříkom a Kubom Prachařom. „Pane Slavíku, vy jste taky hezkej prevít, jsem si vas vyguglovala,“ to boli prvé slová, ktoré mi adresovala, keď ma zbadala a veselo sa so mnou zvítala.“

Jaro Slávik prináša atraktívny pohľad za oponu diania vo svete talentového priemyslu. Vlastne sú to tri pohľady za oponu.

Foto: Ikar

Vďaka prvému sa dozviete, čo zábavný priemysel je a koľko triliónov eur sa v ňom každoročne otočí.

Druhý pohľad nás privedie k rozprávaniu o tvrdohlavosti Jozefa Patroviča, o hádkach s Luciou Bílou, o veľkom nasadení Leoša Mareša, jednoducho o desiatich ročníkoch populárnej televíznej relácie.

Posledný pohľad je denník z nakrúcania 11. série Česko Slovensko Má Talent, ktorá podľa autora ani nemala vzniknúť.

„Sošku Zlatého Pátroviča, špeciálnu cenu sme udelili Viki Kotkovej z Košíc. To bol prvý mega kanadský žartík, ktorý sme v Talente zažili. Viki Kotková bola majstrovsky zamaskovaná Diana Mórová a naozaj som ju nemal možnosť spoza porotcovského stola spoznať. Mystifikáciám a kanadským žartíkom v rámci nakrúcania série Česko Slovensko má talent sa však venujem na inom mieste,“ spomína v knihe Jaro Slávik.

O Diane Mórovej...

Postava porotkyne Mórovej je dotiahnutá do dokonalosti, keďže v sebe zahŕňa všetky odtiene, ktoré musia ľudí zabávať a, priznám sa, niekoho aj iritovať. Nezabúdajme, že pri našej práci ide aj o iritovanie a rozporuplnosť. Keď vidíte niekoho na pódiu, filmovom plátne alebo na televíznej obrazovke, nemôže predsa vyzerať rovnako ako napríklad pán dokladajúci tovar na pulty v supermarkete alebo ako pani za priehradkou na pošte. Vy chcete vidieť ufóna, niekoho akoby z inej planéty, niekoho divného, kto vôbec nezapadá do vašej predstavy sveta. V rámci tejto definície to môže byť, samozrejme, postava, ktorú bezhranične milujete a ktorá napĺňa vaše predstavy o dokonalosti.

Jaro Slávik už dlho chcel napísať knihu o zábavnom, kreatívnom priemysle, v ktorom sa dlhé roky pohybuje a pre tých, čo do toho nevidia, môže byť kniha Talent naozaj zaujímavým čítaním. „Veď kreatívny priemysel je jeden z najväčších, aký existuje na svete. Ročné obraty dosahujú takmer 4 trilióny dolárov. Je to naozaj fascinujúca, rastúca a neuveriteľná brandža, väčšia ako povedzme farmaceutický, či dopravný priemysel,“ tvrdí Jaro.

Milan Buno, knižný publicista