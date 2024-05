Prišla o manžela i dieťatko. Moderátorka Lucia Forman Habancová nakoniec našla šťastie aj zmysel života

Je to už vyše osem rokov, čo niekdajšia hviezda televízie TA3 a bývalá rosnička, v súčasnosti hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman Habancová musela dať posledné zbohom svojej veľkej láske. Lucia vtedy pochovala manžela Dávida, ktorý prehral svoj boj so zákernou rakovinou a zostala na všetko sama. Na mladú vdovu a jej dcérku Larku sa však po čase znova usmialo šťastie - do ich života vstúpil nový muž.

S manželom Dávidom, ktorý podľahol rakovine. Foto: Archív L.H.

Krutá diagnóza

Žila život ako z rozprávky, ktorý sa razom otočil o 180 stupňov. Niekdajšia rosnička a moderátorka šoubiznisovej relácie mala harmonický vzťah s manželom Dávidom a práve priviedla na svet ich dcérku Laru, keď sa dozvedela zdrvujúcu správu. Jej manželovi diagnostikovali agresívnu rakovinu hrubého čreva s metastázami na pečeni a čiastočne na pľúcach.

Liečba chemoterapiou sa však ukázala ako neúčinná, preto začal tridsaťdvaročný informatik v nemeckom Kolíne nad Rýnom podstupovať alternatívnu liečbu. Jej cenu ale vyčíslili na takmer 50-tisíc eur. Kamaráti dvojice sa tak rozhodli zorganizovať finančnú zbierku, aby Dávidovi v boji s chorobou aspoň čiastočne pomohli.

