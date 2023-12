Uznávaná psychologička: Na Vianoce hrozia samovraždy aj infarkty. Namiesto zbytočností sa zamerajte na toto

Už sme opäť v tom starom známom predsviatočnom kolotoči. Vianoce sa blížia strhujúcim tempom a my primerane k tomu zvyšujeme obrátky pri ich prípravách. Odborníci však vystríhajú, aby sme na seba nenaložili viac, ako dokážeme uniesť. So psychologičkou Lenkou Vavro sa pre DOBRÉ NOVINY zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore sa dozviete: kedy a na čo je dobré, že pociťujeme stres,

čo všetko hrozí počas vianočných sviatkov

prečo treba deti zapájať do sviatočných príprav,

či je vhodné hovoriť o svojej nespokojnosti s darčekom,

ako sa vyhnúť vianočnému zhonu a kedy začať s chystaním.

Vianoce znamenajú pre väčšinu z nás najkrajšie sviatky v roku. Úprimne však musíme dodať, že idú ruka v ruke aj s enormným stresom, nervozitou a deficitom času. Ako vnímate vianočné obdobie z profesionálneho pohľadu psychológa?

Presne tak, ako konštatujete v otázke a vidím pritom viacero dôvodov, prečo tomu tak je. Vlastne už od skorej jesene sa dostávame pod tlak vonkajších faktorov. Reklamy, pesničky, správy... všetko sa točí okolo príprav na Vianoce a pripomína nám, že treba nakupovať, upratovať, piecť! Navyše, Vianoce slávime na konci roka, čo je pre mnohých náročné obdobie v práci. Musíme dokončiť projekty, dobehnúť všetko zameškané, robia sa uzávierky, plány a tlak nadriadených sa zvyšuje.

No a k tomu si ešte sami na chrbát naložíme poriadnu kopu úloh, ktoré treba do 24. decembra zvládnuť doma. Musíme mať napečené a nie málo, chceme mať upratané, ale oveľa precíznejšie ako inokedy, hľadáme originálne darčeky. Takže je celkom prirodzené, že Vianoce sa nám v podvedomí už automaticky spájajú so stresom.

Objektívne teda platí, že počas Adventu a Vianoc musíme stihnúť podstatne viac vecí, ako v iných obdobiach roka. Máme vôbec šancu vyhnúť sa stresu?

Je dôležité, aby sme akceptovali, že príprava Vianoc je práca navyše, ktorú robíme popri štandardných povinnostiach a zároveň, že máme aj svoje limity čo sa týka času a síl. Ak nám teda na konci roka pribudli „vianočné povinnosti“, skúsme z niečoho iného zasa ubrať. Možno by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, čo sa dá stihnúť ešte skôr, ako príde Advent.

Často sa napríklad hneváme, že obchody nás prenasledujú vianočnými ozdobami a darčekmi už od skorej jesene. Ale môžeme to prijať aj z pozitívnejšej stránky, že tak máme šancu veľa vecí vybaviť v predstihu a nemusíme ich odkladať na poslednú chvíľu.

Lenka Vavro. Foto: Elena Slováková

Venujú sa Vianociam aj psychologické výskumy? Čo podľa nich robí koncoročný zhon s našou psychikou? Prinášajú sviatky viac pozitív alebo negatív?

Sviatky v súčasnej podobe sú častejšie vyhodnocované ako niečo stresujúce, pričom sa stále viac poukazuje aj na dopady na naše zdravie. Napríklad, medzinárodná štúdia Tufts University z roku 2004, ktorá zapojila do prieskumu viac ako 53 miliónov ľudí, odhalila alarmujúci fakt, že medzi 25. decembrom a 1. januárom sa výrazne zvyšuje počet infarktov a iných chorôb súvisiacich so srdcom.

Americká psychologická asociácia zasa uvádza, že až 38 percent ľudí pociťuje v období vianočných sviatkov vyššiu mieru stresu ako obvykle a u ľudí, ktorí trpia duševným ochorením je to ešte výraznejšie, až 64 percent. Je tiež preukázané, že hlavne u ľudí, ktorí žijú sami, sviatky zvyšujú pravdepodobnosť depresií, úzkosti a dokonca aj samovražedných sklonov.

Takže od odborníkov na psychické zdravie dostávame vlastne pred Vianocami výstrahu?

Je to skôr odkaz, že si na seba kladieme príliš veľké očakávania, ktoré prevyšujú naše možnosti a že nedisponujeme dostatkom zručností, ako sa so situáciou popasovať. Zároveň upozorňujú, že ak máme dlhodobo problém, ktorý prehliadame alebo mu nevenujeme dostatočnú pozornosť, tak práve počas sviatkov sa naša rozcítenosť a emocionálna rozladenosť ešte znásobí.

Môžeme sami rozpoznať, kedy je tlak na nás ešte stále v norme a kedy začína byť neúnosný?

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: