Od starých rodičov dostala na Mikuláša náplasti na chudnutie. Spoznáte ženu, ktorá hrdo prijala samu seba?

Odmalička bola výrečná, energická, sršala humorom, no mala aj svoju trinástu komnatu. „K tomu karfiólu si nemôžeš dať majonézu, ale len sojanézu," povedala jej raz babka, keď mala 13 rokov. Mladú dievčinu, ktorá odjakživa bojovala so svojou váhou, to zasiahlo na citlivom mieste. Poriadnou fackou pre ňu bolo aj to, keď od starých rodičov dostala náplasti na chudnutie.

Nejde ale o ďalší príbeh ťažko skúšanej dospievajúcej ženy, ktorá smutne prejde životom. Táto blondína sa nedala a svojim strachom sa postavila čelom. Dnes si neváha robiť žarty aj z tejto temy pred početným publikom. Napokon si totiž uvedomila, že ľudia sú krásni, či majú veľkosť S alebo XL. Láska k sebe predsa nevyplýva z toho, ako vyzeráte, ale aký ste človek.

Spoznávate dievčatko z fotografie?

Hádanka. Foto: Instagram Nadácie Markíza

Odpoveď nájdete na ďalšej strane: