Riaditeľ bratislavskej zoo: Sme veľmi zvedaví, ako medveď Felix prijme novinku, ktorá ho čaká

V bratislavskej zoologickej záhrade panuje aj po lete čulý ruch. Začali sa tam diať malé-veľké zmeny, ktoré sú v prvom rade dobrou správou pre zvieratá. Medveďa Felixa, ktorý veľmi nemá rád zmeny, čaká veľká novinka a všetci sú zvedaví, ako ju prijme. Orangutany už nebudú musieť piť z PET fliaš, umelé kvety nahradí džungľa, krásny veľký domov nájde v zoo aj svorka „duchov lesa" a na novom Gazdovskom dvore sa už na jar niektoré zvieratká nechajú hladkať, kŕmiť a rozmaznávať. Areál sa podľa plánov nového riaditeľa Mateja Dobšoviča postupne zmení na „najlepšiu zoo pre zvieratá“. Pre DOBRÉ NOVINY sa s ním o tom zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore sa dozviete: ako vyzerá bežný deň riaditeľa zoo,

ktoré zvieratá do jej priestorov čoskoro pribudnú,

ako sa zmení jej areál, aby sa stala najlepšou zoo pre zvieratá,

ktoré zvieratá tu môžu návštevníci stretnúť aj počas zimy,

prečo chcú slúžiť aj ako záchranná stanica.

V predstavách mnohých ľudí máte vlastne prácu snov, každý deň prichádzate do pekného prírodného prostredia, ste obklopený zvieratami. Je realita naozaj taká romantická?

Prostredie zoologickej záhrady je určite výnimočné, ale práca jej riaditeľa je klasická manažérska robota. Samozrejme, že sa počas dňa pri niektorých zvieratách zastavím, pozriem, čo sa deje vo výbehu, overím si aspoň pohľadom, že je všetko v poriadku, ale na dlhé hladkanie, škrabkanie či kŕmenie zvierat čas nezostáva.

Ako vlastne vyzerá bežný pracovný deň riaditeľa zoo?

Tri hodiny podpisovania, veľa komunikácie, stretnutí, porád s kolegami a partnermi, pomedzi to som rozbehaný po areáli, kde práve prebiehajú rekonštrukčné práce, no a stále sa snažím nechať si priestor aj na prípravu ďalších plánov ako bez enormného úsilia a bez veľkých investícií vytvoriť čo najprirodzenejšie životné podmienky pre naše zvieratá a viac pohody pre návštevníkov.

Matej Dobšovič má rád teráriá, v kancelárii mu robia spoločnosť dve užovky červené. Foto: Archív ZOO Bratislava

Prekvapilo vás v tejto pozícii niečo, s čím ste pri nástupe vôbec nerátali?

Nenazval by som to prekvapením, skôr veľmi príjemným zistením, koľko perfektných ošetrovateľov v bratislavskej zoo pracuje. Ja sám som veľký milovník zvierat, ale to, čo vidím tu, prekonalo všetky moje predstavy, aký hlboký vzťah medzi človekom a divokými zvieratami môže vzniknúť. Máme tu napríklad ošetrovateľa Petra, ktorý sa stará o zubrov, trávi s nimi všetok svoj čas a pre mňa je naozaj fascinujúce sledovať, ako si spolu rozumejú.

Máte už aj vy svoje najobľúbenejšie zviera?

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: