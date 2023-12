Tvrdé vianočné koláče vylepšil na nepoznanie. Zázvorníky šéfkuchára Pavla Pospíšila zmiznú zo stola prvé

„Moja mama ich vždy robievala a nikto to nechcel jesť,” zaspomínal si na neobľúbené vianočné pečivo Pavel Pospíšil, český šéfkuchár, ktorému sa podarilo získať michelinskú hviezdu, medzinárodný symbol najvyššej kvality reštaurácie. Veľmi dobre si pamätá, že tvrdým zázvorníkom pomohla jediná vec a to bol teplý čaj. Keď sa však vyučil na majstra šéfkuchára, zobral si recept do vlastných rúk.

Foto: tajomstvomojejkuchyne.sk

V legendárnej šou Tajomstvo mojej kuchyne predstavil svoj vylepšený recept, ktorý prešiel radikálnou prestavbou. Z tvrdého “čierneho Petra” každých sviatkov je odrazu voňavá dobrota z mäkučkého cesta, ktorá zmizne z každého sviatočného stola ako prvá.

Vylepšené zázvorníky šéfkuchára Pospíšila

