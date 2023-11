Mama pila, hrozilo, že skončí v detskom domove. Roba Opatovského zachránil otec, ktorý oňho zabojoval

Mal len päť rokov, keď sa zobudil na to, že v noci jeho mama zase nie je doma. Tak si sadol von na schody a čakal. Obľúbený spevák Robo Opatovský niekoľkokrát otvorene priznal, že dovtedy žil v hmle a jeho detstvo začalo byť šťastné až po tom, čo oňho zabojoval jeho otec Pavel. Dovtedy sa musel pozerať na to, ako ho mama zanedbávala. Nakoniec sa ho aj zriekla.

V noci mama nebola doma

Keď sa narodil, mama mala 18 rokov a jeho 19-ročný otec bol práve vojakom. Mladí rodičia podľa samotného Roba neboli pripravení na to, čo ich čaká a tak jeho detstvo nebolo vôbec jednoduché.

„Z toho obdobia si pamätám len krik. V noci mama takmer nebola doma, cez deň som radšej sedával na schodoch nášho pavlačového bytu a utekal som k zvieratám. Vyrastal zo mňa samotár a introvert. Iba dedko ma brával so sebou do zafajčenej krčmy,“ spomínal pre Plus 7 Dní Robo, ktorý mal otca na vojne a mama začala mať problémy s alkoholom.

Mal iba päť rokov, no už vtedy sa mu nepáčilo, že jeho mama fajčí a pije a hovoril, že on nikdy taký nebude. „Mama ma nechávala doma samého a chodila kade-tade po nociach. Ešte teraz si pamätám chvíle, ako som sa v noci zobudil a bol som doma sám,“ hovoril otvorene pre Nový Čas.

S otcom býval v slobodárni

Keď jeho otec požiadal o rozvod, malého Roba súd pridelil do opatery matky, aj napriek tomu, že oňho nejavila záujem. Keď hrozilo, že by skončil v detskom domove, jeho otec sa rozhodol ešte raz zabojovať.

