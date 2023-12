Diana Mórová zdedila overený recept od susedy. Vianočnými košíčkami ohúrila aj Kamilu Magálovú

Do varenia najradšej zapojí rodinu aj kamarátov. Herečka Diana Mórová je veľkou fanúšičkou rýchlych receptov a to najmä preto, že sa podľa nej aj tak všetko rýchlo zje. Najradšej varí pre svojho syna a v jej srdci má svoje miesto aj pečenie, a to hlavne na sviatky. V relácii Tajomstvo mojej kuchyne sa s fanúšikmi podelila o recept na vianočné košíčky, ktorý zdedila. „Poradila mi to suseda,“ uviedla herečka, ktorá receptom očarila aj Kamilu Magálovú.

Diana Mórová si vychutnáva celý predvianočný čas a najviac ju na tom baví, že sa netreba nikam ponáhľať. S prípravami to však nepreháňa a nemá problém si prácu uľahčiť a nakúpiť už hotové koláče z domácej výroby. „Milujem napríklad linecké koláčiky. Nakúpim a za dva dni zjem všetko, aby ma to nepokúšalo a mám pokoj, lebo ďalšie už nedokupujem,“ priznala so smiechom pre Plusku.

Jednou z tradičných vianočných pochutín sú aj vianočné košíčky. Ich príprava nie je náročná, nezaberie veľa času a na štedrovečernom stole by určite nemali chýbať. Takto ich pripravuje herečka Diana Mórová.

Vianočné košíčky podľa Diany Mórovej

