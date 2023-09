Dojímavý príbeh o priateľstve osamelej ženy a divokého lišiaka

Je to tak trochu aj očistná meditácia, trošku poetická, inšpiratívna, veľmi citlivo napísaná.

Dvanásť dní za sebou sa lišiak objavoval pri mojom dome. Presne minútu po tom, čo slnko vyliezlo nad kopec na západe, si ľahol na holé prašné miesto medzi bledomodrými kostravami. S končekom chvosta pod bradou a prižmúrenými ocami predstieral, že spí...

Tak sa začal pozoruhodný príbeh o priateľstve, vnútornom raste, o vyrovnávaní sa s nevyhnutnou stratou a o tom, ako takúto stratu môžeme premeniť na niečo zmysluplné.

Kniha Lišiak a ja od Catherine Raven.

Foto: Ikar

„Naučil ma prečo a ako udržiavať vzťahy s inými živočíchmi, ktoré sú slobodné tak ako my ľudia. Ako splynúť so svetom prírody tak, že nikdy nie som osamelá. Fungovalo to. Nie som osamelá,“ rozpráva autorka v špeciálnom videu pre slovenských čitateľov.

Keď autorka získala doktorát z biológie, postavila si domček na odľahlom pozemku v Montane. Svoje obydlie vnímala len ako prestupnú stanicu, kým nazbiera odvahu a bude sa uchádzať o „skutočné zamestnanie“, ktoré by jej pomohlo prekonať fyzickú aj emocionálnu izoláciu a zapadnúť do spoločnosti. Medzitým viedla on-line vyučovanie a zároveň dochádzala za študentmi do neďalekého Yellowstonského národného parku.

Foto: Ikar

Jedného dňa si uvedomila, že každé popoludnie v rovnakom čase chodí na jej pozemok lišiak, ktorý vyzerá, akoby mal prašivinu. Bol to jej prvý návštevník, a tak si vytiahla kempingovú stoličku, sadla si k lišiakovi najbližšie, ako sa odvážila, a začala mu čítať Malého princa. Prírodovedné vzdelanie ju naučilo, že zvieratám nemáme pripisovať ľudské vlastnosti, no postupne spoznala lišiakovu povahu a stali sa z nich priatelia. Od lišiaka sa naučila to najdôležitejšie o samote: v spojení s prírodou nikdy nie sme sami.

Pozrite si video Catherine Raven:

Kniha Lišiak a ja je podobenstvo o samote a prijatí. Príbeh plný nehy a porozumenia o priateľstve osamelej ženy a divokého lišiaka. O tom, ako dokáže ponorenie sa do prírody, do sveta zvierat zmeniť náš pohľad na život. Je to tak trochu aj očistná meditácia, trošku poetická, inšpiratívna, veľmi citlivo napísaná.

Catherine Raven pracovala ako strážkyňa v národných parkoch Glacier, Mount Rainier, North Cascades, Voyageurs a Yellowstone. Získala doktorát z biológie na Montanskej štátnej univerzite a tituly zo zoológie a z botaniky na Montanskej univerzite, je členkou spoločností Mensa a Sigma Xi. Môžete ju nájsť v lišiakovom údolí pri tom, ako z jarkov vytrháva burinu.

Milan Buno, knižný publicista