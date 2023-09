Cítim sa ako víťaz, hovorí po tajnej svadbe Ondřej Brzobohatý. Vtipkoval, kto si obliekol svadobné šaty

Porušujem zásadu zdieľať svoj osobný život na sociálnej sieti. A to z čírej radosti zo životného šťastia, priznal herec a hudobník.

„S týmto sa pochválim viac ako rád,“ napísal na sociálne siete Ondřej Brzobohatý, ktorý sa po štyroch mesiacoch od zásnub postavil pred oltár. Svoje áno povedal počas tajnej svadby v spoločnosti len tých najbližších moderátorke a novinárke Daniele Písařovicovej, ktorej vraj vďačí za to, že sa v živote nezložil. Na sociálnych sieťach popísal podrobnosti svadby v Taliansku, pričom si neodpustil ani vtip na vlastnú adresu.

Kto bude mať svadobné šaty

„Z dlho plánovanej dovolenky v Taliansku sa postupom mesiacov stala naša svadba s Danielou. Zistili sme, že nie sme evidentne prví Česi, ktorým to napadlo, a dnes môžeme konštatovať, že po všetkých stránkach to bolo dobré rozhodnutie. Pôvodnú dovolenkovú zostavu sme len rozšírili o najbližšiu rodinu a priateľov,“ napísal na svoj Instagram.

V statuse si neodpustil ani komentár k nedávnej kauze s nosením ženských šiat. „Stačí si strihnúť so snúbenicou o to, kto z vás bude mať nakoniec svadobné šaty,“ zavtipkoval Ondřej, ktorý nedávno priznal svoju záľubu v draq show (forma zábavy a umenia, ktorú vykonávajú umelci vydávajúci sa za opačné pohlavie, pozn. redakcie).

Cíti sa ako víťaz

„Talianske úrady vám pridelia oddávajúceho, čo v našom prípade bola empatická pani Elena, ktorá rozpoznala stredný vek novomanželov a duchaprítomne usúdila, že nás netreba poučovať siahodlhým rozprávaním o manželstve a zdržiavať nás od jeho prežívania. Vzala to hopom a my sme mohli vyraziť na hostinu,“ prezradil umelec, ktorý vysvetlil aj to, prečo sa vzali tak skoro po zásnubách.

Článok pokračuje na ďalšej strane: