Dnes o 20:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Odborník na investície: Tí, čo investovali v marci, už dnes vidia slušné výsledky. Kríza môže trvať roky, takto sa na ňu pripravíte

Každá minca má dve strany. Platí to aj pre koronakrízu. Hoci má negatívne ekonomické dopady, ak budete pripravení, umožní vám profitovať.

BRATISLAVA 13. mája - Koronavírus so sebou nesie negatívne ekonomické dopady. Mnohým, ktorí investovali, záporná hodnota v kolónke zhodnotenia ich investície robí vrásky na čele.

Špecialista na investovanie Dušan Šulov hovorí, že ani v čase krízy, akú pandémia priniesla, netreba podliehať emóciám a radí, čo s investovanými peniazmi a či sa v týchto časoch vôbec oplatí investovať.

Poukazuje aj na to, že pri rozhodovaní, ako a kde investovať, by sme mali byť maximálne opatrní, zároveň by sme sa však nemali báť. Ak máte jasný plán, systematicky si vyberáte vhodné investície a ste pripravení na dobré aj zlé roky, budete pri investovaní úspešní.

Najviac klesli akcie malých firiem

Ako koronavírus zasiahol akciové trhy?

Koronavírus zasiahol mnohé firmy na celom svete, ktoré museli obmedziť výrobu, zavrieť prevádzky. Poklesol im odbyt výrobkov a služieb, to má negatívny vplyv na ich zisk. Preto mnohí, ktorí do akcií investovali, začali v strachu alebo špekulatívne svoje akcie predávať, čo spôsobilo poklesy všetkých známych akciových trhov.

Najviac klesali akcie malých firiem, ktoré môžu byť koronakrízou najviac postihnuté. Najmenej klesali akcie veľkých, globálne pôsobiacich firiem. Postupne, ako rastú očakávania budúceho konca epidémie, začali akciové trhy opäť rásť. Kolísanie akciového trhu je však súčasťou investovania od začiatku, ako trh existuje.

Kedy investované peniaze vybrať?

Mali by sme investované peniaze vybrať?

Na túto otázku neexistuje všeobecná odpoveď. Je správnejšie opýtať sa, aký cieľ táto investícia sleduje? Aké boli dôvody na výber investície? Rovnako dôležité je zistiť, o akú investíciu ide. Ak ide o dlhodobý cieľ a peniaze sú investované v kvalitnom akciovom fonde, ktorý dlhodobo dosahuje výnos na úrovni indexu, má dobrý rating (hodnotenie kvality), v tomto prípade peniaze nevyberajte.

Ak, naopak, ide o fond, ktorý dosahuje podpriemerné výnosy, má vysoké ročné poplatky, alebo ide o malú správcovskú spoločnosť, je vhodné investované peniaze presunúť do iného fondu. Po poklese je neskôr vyššia šanca návratnosti investovaných prostriedkov a následného kladného zhodnotenia.

Emócie nechajte bokom

Je v súčasnosti výhodnejšie začať s investovaním?

Investovať možno kedykoľvek. Klienti, ktorí začali s investovaním v marci, už dnes vidia viac ako slušné zhodnotenie, čo vytvára dostatočnú rezervu pre prípad ďalšieho negatívneho vývoja akciových trhov. Dôležité je vedieť, čo človek od investície očakáva a nerozhodovať sa na základe kolísania cien trhov, ani pod vplyvom emócií.

Objasnenie týchto vecí je dôležitejšie ako samotné produkty, preto treba vopred zohľadniť ciele a očakávania. Na to je potrebné urobiť si čas. Emócie postupne chladnú a pre niektorých sú to dni šance na vyhodnotenie svojho prístupu k investíciám. Je potrebné urobiť potrebné, aby ľudia neprišli o peniaze, ale, naopak, aby sa dostali ku svojim finančným cieľom v pokoji a pohode.

Následne treba vyberať také produkty, ktoré prinášajú istotu z predvídateľného, pokiaľ ide o zhodnotenie, majú nízke poplatky a možno tiež úsporu na daniach z výnosov.

Pokles je aj príležitosť

Je lepšie investovať v malých čiastkach a pravidelne, ako sú mnohí Slováci zvyknutí, alebo je čas investovať vo veľkom a naraz?

Smerodajné sú vaše očakávania. Aké sú vaše finančné možnosti? Máte, napríklad, stanovené, akú rentu (aký pravidelný úrok z vašej investície chcete poberať)?

Ak chce niekto poberať rentu, môže správnym rozložením finančných prostriedkov investovať aj väčšie sumy. Takto si chráni svoj finančný majetok a zároveň takmer od začiatku získava pravidelný výnos. Ak si finančný majetok chcete len vybudovať, môžete začať investovať pravidelne.

Ako sa dá využiť pokles trhov?

Poklesy akciových trhov sú počas celej histórie bežné a v určitých cykloch sa opakujú. Treba tiež rozlišovať, na ktorých trhoch sú poklesy, pretože nie všetky sú vhodné ako príležitosť. Niektorým príležitostiam sa je lepšie vyhnúť, iné sú naozaj vhodné na to, aby ste podľa vopred stanoveného plánu tento pokles využili a nakúpili akcie fondov lacnejšie. V dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek predtým potrebné venovať viac času výberu vhodnej investície.

Zlato ako poistka

Zlato bolo vždy považované za dobrú cestu na investíciu. Klesla jeho cena počas koronavírusovej pandémie?

Zlato slúži ako dlhodobý uchovávateľ hodnoty peňazí, respektíve ako ochrana pred infláciou. Najväčšia rafinéria Rand Refinery na začiatku pandémie zastavila ťažbu kvôli obmedzeniam leteckej prepravy a kvôli karanténe prestali fungovať aj významné švajčiarske rafinérie. Produkciu zastavila aj kanadská mincovňa, rovnako aj rakúska mincovňa zastavila predaj fyzického zlata.

V krátkom čase nastal dvojitý šok: najprv cena zaznamenala najväčší týždenný prepad za posledných viac ako tridsať rokov, následne začala cena zlata opäť výrazne rásť.

Je výhodné v súčasnosti investovať do zlata?

Jedným z aktív, ktoré by mohlo tvoriť časť portfólia, sú cenné kovy. Zlato by sme mohli považovať za poistku.

Z poistenia neočakávame pravidelnú návratnosť. Ochotní sme zaň dokonca platiť a zároveň dúfať, že k jeho plneniu nikdy nedôjde. Za zlato netreba platiť mesačné, ani ročné poistné! Ak plánujete investovať dlhodobo, tj. na obdobie 10 a viac rokov, je možné pridať k investíciám aj zlato.

Dokedy bude, podľa vás, trvať súčasná kríza?

Mojou úlohou nie je predpovedať budúcnosť, ale byť na ňu aj so svojimi klientmi pripravení. Pri investovaní je potrebné počítať s rôznymi scenármi, s kladnými aj negatívnymi. Je to dôležité kvôli ochrane investovaného finančného majetku. Dobré časy striedajú zlé, a naopak.

Kríza-nekríza, peniaze treba chrániť a postupne hľadať, ako ich zhodnocovať neustále. Ak by som mal predsa vyjadriť svoj názor na zotavenie ekonomík z koronakrízy, tak to podľa môjho názoru môže trvať niekoľko rokov. Určite nás čaká veľmi zaujímavé obdobie, o ktorom neučia žiadne učebnice ekonómie. Príležitosť praje pripraveným.