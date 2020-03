Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ozónová vrstva Zeme sa zotavuje. Podľa vedcov prišlo konečne k pozitívnej zmene

Montrealský protokol je skvelým príkladom toho, ako dokážu globálne nariadenia, ktoré sa dodržiavajú, pomôcť zvrátiť škody, ktoré na planéte ľudia napáchali.

Vedci potvrdili, že ozónová vrstva Zeme sa zotavuje — Foto: Reprofoto YouTube/Mr Scientific

BRATISLAVA 29. marca - Situácia pre nás všetkých v súčasnosti vyzerá dosť pochmúrne, aspoň z vedeckej komunity však prichádzajú dobré správy. Odborníci potvrdili, že zmeny v prúdení vetrov sú dôkazom obnovenia ochrannej ozónovej vrstvy Zeme.

Ozón, molekula, ktorá sa nachádza v stratosfére našej planéty, je zodpovedný za absorbovanie škodlivého ultrafialového žiarenia. Úrovne ozónu klesli do takej miery, že dohoda z roku 1987, ktorá je známa ako Montrealský protokol, zastavila používanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu na celom svete. Nová štúdia uverejnená na portáli Nature ukazuje, že Montrealský protokol bol úspešný.

Ozónová vrstva sa zotavuje každým rokom Foto: YouTube

Príklad úspešného globálneho nariadenia

Montrealský protokol je skvelým príkladom toho, ako dokážu globálne nariadenia, ktoré sa dodržiavajú, pomôcť zvrátiť škody, ktoré na planéte ľudia napáchali. Nedávno zverejnené štúdie potvrdili aj to, že k zotaveniu ozónovej vrstvy došlo aj vďaka nedávnym zmenám v prúdení vzduchu na južnej pologuli.

Počítačové simulácie poukázali aj na to, že určité vzorce pozorovaných zmien vetra boli spôsobené nedávnou zmenou. Na snímkach vidno, ako sa zmenila ozónová vrstva potom, ako ľudstvo prestalo púšťať do ovzdušia škodlivé chemikálie.

Kedy sa hodnoty vrátia do pôvodného stavu?

Ozónová vrstva by podľa vedcov mohla opäť dosiahnuť hodnoty, aké boli zaznamenané ešte v 80. rokoch. Jej úplné zotavenie však nedokážu odhadnúť, keďže látky, ktoré túto vrstvu poškodzujú, sa dokážu v ovzduší držať niekoľko desiatok rokov. Zo štúdií vyplýva, že ozón sa zotavuje na rôznych častiach Zeme inou rýchlosťou.

Odborníci však vďaka výpočtom predpokladajú, že ozónová vrstva sa dostane do podobných hodnôt, aké boli zistené v 80. rokoch, približne do roku 2030. Tieto výpočty sa týkajú severnej hemisféry. Južná hemisféra by sa do tohto stavu mala dostať až v roku 2050. Oblasť Antarktídy je na tom podľa nich najhoršie. Tam bude trvať zotavenie až do roku 2060.