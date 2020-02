Lenka Miškolciová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Plasty nie sú dôvodom na paniku. Problém je v tom, že ľudia pri nich robia jednu základnú chybu

Zamorené moria a oceány nie sú výsledkom toho, že by bol plast zlý materiál. Sú výsledkom aj toho, že ľudia sa pri ňom dopúšťajú jednej veľkej chyby - netriedia ho správne.

KOLÁROVO/BRATISLAVA 20. februára - Plast nie je dobrý materiál a nemali by sme ho vôbec používať. Aj takéto názory ste mohli začuť najmä v poslednom období. Na plasty sa začalo nazerať ako na akéhosi „pôvodcu všetkého zla“, ktorý môže za znečistené moria, oceány, rieky, ale aj to, že mikroplasty si našli cestu až do ľudského tela. Málo sa však hovorí o tom, že samotní ľudia môžu z veľkej časti za to, že plasty sa akosi vymkli spod našej kontroly.

Články, ktoré upozorňujú na oceány a moria zamorené plastami, zväčša využívajú fotografie, na ktorých vidno skládky plné plastových vreciek či PET fliaš. Minimálne na PET fľaše sa však skutočne nemusíme pozerať zvrchu a do značnej miery by pomohlo, ak by ich ľudia dokázali správne triediť. Pretože práve naše chyby môžu za to, že PET fľaše nakoniec neskončia v recyklačnej továrni, ale len tak pohodené kdesi v šírom mori.

Problém je v nedostatočnej úrovni triedenia odpadu

Dobré noviny navštívili spoločnosť General Plastic v Kolárove, ktorá je najväčším spracovateľom recyklovaných PET materiálov na Slovensku a zároveň aj jedným z najväčších výrobcov PET predlístkov v strednej Európe. Spoločnosť vykupuje PET fľaše, ktoré následne recykluje. Výsledným produktom takejto recyklácie sú tzv. prané vločky, ktoré sa dajú ďalej zužitkovať. Určité percento recyklovaného plastu sa totiž pridáva aj do nových fliaš či iných obalov, ale často sa recyklovaný plast používa aj na výrobu takých vecí, ako sú lavičky, rôzne netkané textílie či vlákna, alebo aj oblečenie, ruksaky a podobne.

Čím lepšie sú plasty vytriedené, tým je aj lepšia úroveň ich recyklácie. Foto: Lenka Miškolciová

Problém je však ten, že ľudia plasty a PET fľaše nedostatočne triedia. Ako pre Dobré noviny potvrdil aj PR riaditeľ organizácie NATUR-PACK Marek Brinzík, v žltých kontajneroch určených na plasty sa často nájdu aj také veci, ako sú elektronika, bioodpady, sklo a papier: „Už asi rok a pol analyzujeme úroveň triedenia odpadu na Slovensku a sú tam veľké rezervy. Pri plastoch je problém aj ten, že do žltých nádob ľudia vhadzujú aj veci, ktoré tam nepatria. Priemerne viac ako 20 % obsahu týchto kontajnerov sú nečistoty a veci, ktoré tam nemajú čo robiť. Ľudia by mali pozornejšie sledovať nálepky na kontajneroch, zistiť si, čo je na webových obecných stránkach, aké inštrukcie im dávajú zberové spoločnosti a pod. Čistejší triedený zber znamená aj lepšia úroveň recyklácie,“ pripomína Brinzík.

Do žltého kontajnera môže ísť aj etiketa a vrchnák fľaše

Nezabúdajte, že do žltého kontajnera máte vhadzovať PET fľaše predovšetkým stlačené. Spoločne s fľašou môžete do kontajnera vhodiť aj jej vrchnák, fľaša stále môže mať etiketu a fľaše netreba čistiť či umývať. Vhodné však je vyhnúť sa fľašiam s celotelovým poťahom, ktoré často vídame napríklad na detských nápojoch. Práve tieto farebné úpravy obsahujú aj PVC, ktoré sa počas recyklačného procesu nedá od PET oddeliť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o recyklácii PET fliaš či to, prečo podľa riaditeľa spoločnosti General Plastic Františka Doležala nemá mýtizovanie všetkých plastov zmysel, pozrite si priloženú videoreportáž.