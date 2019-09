TASR

Dnes o 15:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dokumentárny fotograf Kadir van Lohuizen má v Bratislave dve výstavy

Fotografický súbor s názvom Wasteland od holandského dokumentárneho fotografa Kadira van Lohuizena (1963) môžu od pondelka spoznávať obyvatelia a návštevníci Bratislavy na Vajanského nábreží pri Propeleri.

Na snímke člen poroty, fotograf NOOR Kadir van Lohuizen — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. septembra (TASR) - Autor na fotografiách odhaľuje, ako šesť veľkomiest sveta - Jakarta, Tokio, Lagos, New York, Sao Paulo a Amsterdam, hospodári, resp. nehospodári so svojím odpadom, pričom zistil obrovské rozdiely.

„Vo svete sa produkuje 3,5 milióna ton tuhého odpadu denne, čo je desaťnásobne viac ako pred storočím. Ak nič nespravíme, do konca tohto storočia sa tento objem zvýši na 11 miliónov ton odpadu," tvrdí Kadir van Lohuizen.

Priemerný Američan podľa neho každý mesiac vyhadzuje smeti zodpovedajúce jeho vlastnej telesnej váhe, kým Japonsko produkuje len tretinu odpadu na osobu v porovnaní s USA. „New York ako mesto produkuje najviac odpadu na svete - 33 miliónov ton ročne, čo je 15-krát viac ako Lagos, ktorý má viac obyvateľov," poznamenal autor. Ten šesť veľkomiest sveta a ich narábanie s odpadom skúmal od začiatku roku 2016.

„Ak sa svet nezačne zamýšľať nad znižovaním odpadu a bude k nemu pristupovať ako k zdroju, ďalšie generácie sa utopia vo vlastnom odpade," upozorňuje v environmentálnom projekte van Lohuizen, ktorý mapuje konflikty v Afrike a v ďalších častiach sveta. Zrejme najznámejšie sú však jeho dlhodobé projekty o siedmich riekach sveta, stúpaní morí, diamantovom priemysle či o migrácii v Amerike.

„Pre nás je veľmi dôležité, že sme doniesli túto výstavu, aby aj v našej krajine Kadir bol tým messengerom a ukázal - mali by sme začať od seba," uviedla na vernisáži riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová. Kadir van Lohuizen (agentúra NOOR) je členom medzinárodnej poroty 8. ročníka súťaže obrazovej žurnalistiky. Bratislavskou výstavou chcel "vrátiť problematiku odpadu späť na ulicu". "Chcel som, aby si ľudia uvedomili aké množstvo konzumujú," podčiarkol.

Výstavu jedného z porotcov súťaže organizuje Slovak Press Photo po prvý raz v exteriéri. Fotografie, videá a informácie o Kadirovom projekte sú nainštalované v šiestich kontajneroch - "malých galériách". V jednej z nich venovanej indonézskej Jakarte, sa návštevníci dozvedia, že tamojší Bantar Gebang je jednou z najväčších skládok na svete. Rozprestiera sa na ploche 110 hektárov a denne prijíma vyše 6000 ton odpadu.

Indonézia je jedným z najväčších zdrojov plastov na svete, ktoré sa vyhadzujú do oceánov. Fotografie z nigérijského Lagosu dokumentujú, že jedno z najrýchlejšie rastúcich miest na svete zápasí nielen s tým, ako naložiť s vlastným odpadom, ale aj s odpadom, ktorý sa do krajiny dostáva ilegálne z Európy a zo Spojených štátov. Tie sú jedným z najväčších producentov odpadu, pričom osobitný problém predstavuje New Yorku vzhľadom na vysokú hustotu obyvateľstva.

Dokumentárny fotograf tiež poukazuje na to, že brazílske Sao Paulo je jedným z mála miest, kde je "zberač odpadov/čistič" oficiálne uznávaným povolaním. Tokio, pre obmedzený priestor, kladie veľký dôraz na recykláciu. Má 48 spaľovní, z ktorých mnohé premieňajú smeti na energiu. V kontajneri s fotografiami venovanými Amsterdamu prekvapí návštevníkov informácia, že len samotní Holanďania vyhadzujú denne vyše 400.000 bochníkov chleba.

Dôsledky stúpania morských hladín na ľudstvo skúma van Lohuizen vo fotografickom súbore Kam pôjdeme? Ponúka vizuálny príbeh o tom, ako klimatické zmeny už ovplyvňujú miesta, kde ľudia žijú - Grónsko, Kiribati, Fidži, Bangladéš, súostrovie Guna Yala v Paname, Spojené kráľovstvo, USA a ďalšie. Výstava Stúpanie morí: Kam pôjdeme? je inštalovaná v Galérii Nadácie Slovak Press Photo v Zichyho paláci.

Výstavy potrvajú do 4. októbra.