TASR

V Dome umenia v Piešťanoch je výstava kostýmového výtvarníctva

Od 3. septembra je inštalovaná v priestoroch Galérie Domu umenia v Piešťanoch. TASR o tom informovala Anna Močková z Domu umenia.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove aj tento rok deň otvorených dverí (DOD). Na jeho 13. ročníku sa v nedeľu 2. júna 2019mohli deti bližšie zoznámiť s divadelným umením, ale tiež si vyskúšať rôzne kostýmy či vidieť rozprávku. Snímka z divadelného „fotoateliéru — Foto: TASR – Milan Kapusta

Piešťany 3. septembra (TASR) - Príbeh vzniku divadelného kostýmu od návrhu po jeho finálnu podobu na javisku zachytáva výstava Z príbehu do príbehu – Dizajnéri/ky divadelného kostýmu. Pripravil ju Divadelný ústav Bratislava, pričom putuje už vyše roka po Slovensku.

Umelecká stopa kostýmových dizajnérov je podľa nej nezmazateľná vo všetkých divadlách na Slovensku. Výstava, ako uviedla, dokumentuje takmer celé dejiny kostýmového výtvarníctva na Slovensku, je sondou do kreatívnych metód tvorcov, do ich dialógov s prítomnosťou a minulosťou a do imaginácie, ktorú uplatňujú.

Kurátorom výstavy je kostýmový výtvarník a scénograf, kustód scénografického fondu Divadelného ústavu Miroslav Daubrava. Graficky výstavu spracovala Mária Čorejová. Je sprievodným podujatím 20. ročníka festivalu Organové dni v Piešťanoch. Prístupná bude do 29. septembra.