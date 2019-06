Lenka Miškolciová

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Braňo Mojsej vo vlastnej klinike lieči závislých: Pvým varovným znakom je, keď človek povie, že to má pod kontrolou

Braňo Mojsej sa rozhodol založiť kliniku, v ktorej chce pomáhať závislým ľuďom. Mojsej clinic sa má od iných liečebných ústavov líšiť.

BRATISLAVA 1. júna - Len prednedávnom slovenské médiá obletela správa o tom, že Braňo Mojsej zakladá kliniku na liečbu závislostí. Mojsej clinic však chce k liečbe závislých ľudí pristupovať inak ako bežné liečebné ústavy, ktoré na Slovensku sú. O tých Braňo Mojsej hovorí, že akosi zaspali dobu: „Stav odvykacej liečby v dnešnej dobe v tom najlepšom zariadení je podľa nášho názoru tak 15 rokov v minulosti. V Česku alebo v okolitých štátoch je ďaleko modernejší a inovatívnejší prístup. Celá liečba tam prebieha inak,“ hovorí Mojsej a pokračuje: „práve my vypĺňame informačnú medzeru na trhu,“ vysvetľuje. Podľa jeho slov mu ľudia volajú a pýtajú sa, čo ich na liečení čaká. Aký bude program, na aký režim sa majú pripraviť a podobne. „Lekári vám väčšinou nepovedia, že napríklad niekde môžete telefonovať iba sedem minút denne,“ hovorí Mojsej a ako sám tvrdí, myslí si, že 40 alebo 50-ročný muž s dvomi deťmi by mal mať telefón k dispozícii na dlhšiu dobu. Hoci nie v úplnom začiatku liečby, ale časom určite.

Čím sa teda konkrétne bude Mojsej clinic líšiť od iných?

„Chceme nastaviť liečbu tak, aby bola skutočne nastavená na každého individuálneho človeka inak,“ vysvetľuje Mojsej. Jeho cieľom je práve to, aby sa ku každému závislému človeku pristupovalo tak, ako to práve on potrebuje, individuálne. Braňo Mojsej, samozrejme, vnímal aj odozvu ľudí, ktorá prišla, keď po prvý raz ozrejmil Slovensku svoju novinku o vlastnej klinike. Mnohí mu skutočne vyjadrili veľkú a úprimnú podporu, no iní mu neverili a skôr ho zosmiešňovali. Ako reaguje na takéto odozvy? „Kým príde čas, kedy vám aj vaši blízki uveria, že je naozaj všetko v poriadku, prebehne niekoľko rokov. Po 2-3 rokoch vás prestanú sledovať, či si nejdete niekam niečo dať. Je to veľmi tenký ľad a dennodenný boj,“ povedal v rozhovore pre Dobré noviny.

Na Slovensku je to tak...

„Na Slovensku sa život človeka začína alkoholom. Keď sa narodí, pije sa, keď sú krstiny, pije sa, keď zomrie, pije sa. Celý život je človek sprevádzaný alkoholom. A keď príde niekto a povie, že nepije, tak je to taká biela vrana. Každý na neho pozerá, čo sa to deje, prečo si nedá ani jeden pohárik. U nás, keď sa príde na návštevu, neponúka sa keksom a čajom, ale na stôl sa položí fľaška,“ opisuje Mojsej, ako to na Slovensku s alkoholom funguje. Jeho slová zároveň môže potvrdiť aj Štatistický úrad, ktorý tvrdí, že Slováci minú 1,6 % zo svojich spotrebných výdajov iba na alkohol. To zodpovedá takmer jednému percentu z HDP - hrubého domáceho produktu.

Na Slovensku sa život človeka začína alkoholom. Keď príde niekto, kto nepije, je to biela vrana. Každý na neho pozerá, čo sa to s ním deje. Foto: Pexels

Ako potom možno rozoznať, kedy je človek skutočne závislý na alkohole a kedy je len „bežným Slovákom“? „Prvá veta, ktorá potvrdzuje, že človek má nábeh na to, aby bol závislý, je, keď povie, mám to pod kontrolou, to vy máte problém, nie ja,“ opisuje Mojsej možno prvý varovný znak, ktorý by mal byť aj pre rodiny, v ktorých sa takýto človek nachádza, vážnym varovaním. Čo však robiť v prípade, že sa v rodine skutočne nachádza človek závislý na alkohole? „Treba, aby si rodina blízki sadli s daným človekom za stôl, prípadne zatelefonovali človeku, odborníkovi, ktorý tomu rozumie a začali skutočne pracovať na tom, aby ten človek začal so sebou niečo robiť, pretože každá závislosť, či už na drogách, alkohole, automatoch, vedie k smrti,“ vysvetlil jednoducho Braňo Mojsej.

Ďalšie varovné znaky, koré by ľuďom mali otvoriť oči a upozorniť ich, že človek bojuje so závislosťou, sú vynechávanie práce, rôzne kvázi „maródky“, triaška, keď človeku v práci je často zle od žalúdka, výhovorky a klamstvo. „Závislý človek klame najviac seba a celé svoje okolie,“ povedal Mojsej.

Viac o tom, ako možno rozoznať závislosť u vášho dieťaťa, blízkeho a kde kontaktovať Mojsej Clinic, sa dozviete v priloženom videorozhovore s Braňom Mojsejom.