TASR

Na zvyšok leta zriadili v Slovenskom raji ďalší autobusový spoj

K už zabehnutému Letnému minibusu, ktorý spája zastávky Dedinky, Obecný úrad Hrabušice, rázcestie Podlesok, pribudla druhá - južná vetva.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Spišská Nová Ves 14. augusta (TASR) – Na zvyšok letnej turistickej sezóny zriadili v Košickom kraji ďalší mimoriadny spoj. Pôjde o druhú vetvu takzvaného Letného minibusu z Dobšinej až do Podleska v Slovenskom raji. „Je to skvelá správa pre turistov mieriacich do Národného parku Slovenský raj z južnej strany,“ uviedla výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Nový spoj, určený predovšetkým turistom, pribudol do autobusových cestovných poriadkov od uplynulého víkendu. K už zabehnutému Letnému minibusu, ktorý spája zastávky Dedinky, Obecný úrad Hrabušice, rázcestie Podlesok, pribudla druhá - južná vetva. Tá povedie zo zastávky Dobšiná námestie do zastávky Hrabušice, rázcestie Podlesok. Pridanie spoja z juhu vzišlo zo spolupráce KOCR a Oblastnej organizácie (OO) CR Slovenský raj a Spiš.

Financovanie má na starosti práve Košice Región Turizmus. „Zavedenie južnej vetvy iniciovala OOCR Slovenský raj a Spiš po dobrej skúsenosti s doterajšou prevádzkou Letného minibusu. Zlepšovanie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych miest považujeme za dôležitú súčasť rozvoja cestovného ruchu v našom regióne. V spolupráci s OOCR a autobusovým dopravcom, spoločnosťou Eurobus, sa nám podarilo zaviesť dôležité spojenie pre obyvateľov či návštevníkov Dobšinej a Rožňavy,“ objasnila Jurková. Nová vetva premáva každú sobotu a nedeľu až do 2. septembra 2018 vrátane. Pôjde navyše aj vo sviatočný deň 29. augusta.

Južná vetva Letného minibusu odchádza z Dobšinej ráno o 7. hodine, pričom nadväzuje na spoj prichádzajúci z Rožňavy o 6.55 h, a do Podleska prichádza o 8.20 h. Cestujúci majú potom na turistiku približne deväť hodín, keďže naspäť sa vracia o 17.30 h s návratom do Dobšinej o 18.50 h. Aj spiatočný spoj nadväzuje na linku do Rožňavy, ktorá má z Dobšinej odchod o 19.30 h v sobotu, respektíve 19.20 h v nedeľu. Zriadenie letných busov priamo súvisí s nedávnou rekonštrukciou cesty cez sedlo Kopanec. Práve oprava tejto komunikácie mala zabezpečiť zlepšenie prepojenia severnej a južnej časti národného parku. „Na tomto príklade jasne vidieť, že skvalitňovanie cestovného ruchu je veľmi komplexný proces založený na spolupráci viacerých subjektov. Košický samosprávny kraj bol garantom zlepšenia infraštruktúry a oblastná organizácia cestovného ruchu následne iniciovala spoluprácu s autobusovým dopravcom. V konečnom dôsledku z toho profituje cestovateľ, ktorému sa vďaka takémuto riešeniu otvárajú ďalšie a ďalšie možnosti,“ konštatuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.