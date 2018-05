TASR

Dnes o 20:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenské deti môžu pomôcť svojim rovesníkom v Sýrii

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a žiačky všetkých základných škôl a základných umeleckých škôl na Slovensku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 31. mája (TASR) - Priniesť úprimnú detskú radosť aj súcit svojim rovesníkom v Sýrii, ktorým vojna ukradla bezstarostné roky detstva. Takúto príležitosť získajú slovenské deti, ktoré sa zapoja do výtvarnej súťaže DETI PRE SÝRIU. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ju organizuje pápežská nadácia ACN (Aid to the Church in Need) Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Poslaním nadácie je poskytovať materiálnu aj duchovnú pomoc kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Súťaž DETI PRE SÝRIU má byť symbolickým gestom podpory Sýrii. "Jedným z jej cieľov je zapojiť aj tých najmenších. Hoci je situácia v Sýrii veľmi náročná, deti rozumejú aj bez veľkých slov a svojím jednoduchým, detským a pritom hlbokým spôsobom vedia vyjadriť súcit a zároveň pomôcť," hovorí o súťaži riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko Martina Hatoková.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a žiačky všetkých základných škôl a základných umeleckých škôl na Slovensku. Aj touto cestou sa v nich môže prehĺbiť citlivosť na vnímanie utrpenia, ale aj nádejí a túžob ich rovesníkov v blízkovýchodnej Sýrii aj inde na svete, na vnímanie bolestnej skúsenosti, ktorú nikto zo sýrskych detí nechcel, nespôsobil a ktorú nedokáže kontrolovať.

Súťaž DETI PRE SÝRIU je sprievodnou aktivitou Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorý sa bude konať v rôznych mestách a obciach Slovenska od 18. do 25. novembra 2018. Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom následne oficiálne otvorí vianočnú kampaň pápežskej nadácie ACN Slovensko. Jej cieľom je priama finančná podpora obetí konfliktu v Sýrii.

Súťažné práce treba poslať na adresu kancelárie ACN Slovensko do 25. septembra 2018. Hodnotiť ich bude odborná porota, ktorú tvoria štyria slovenskí výtvarní pedagógovia ZŠ a ZUŠ s mnohoročnou praxou a zástupca nadácie ACN Slovensko. Garantkou súťaže je akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom. Všetky ďalšie informácie o presných pravidlách zapojenia sa do súťaže a cenách nájdete sú na webovej stránke ACN Slovensko.