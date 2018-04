Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Vedeli ste, že servítka nie je papier? A že olej z vašich nedeľných rezňov poteší pumpára?

Triedenie je jednoduché, len sa to treba naučiť a zvyknúť si. No najdôležitejšie je chcieť. Stojí to však za to, lebo raz budete môcť svojim deťom či vnúčatám povedať, že vy ste pre čistejšiu Zem niečo naozaj robili.

— Foto: TASR/Milan Kapusta

BRATISLAVA 8. apríla (Dobré noviny) - Priemerný Slovák ročne vyprodukuje 330 kilogramov odpadu. Priemerný. Čiže v niektorých prípadoch je to aj oveľa, oveľa viac. Pritom odpadu sa dá značne predchádzať, a dokonca ho vo veľkej miere aj eliminovať. Ak sa však nedokážete vydať po ceste Zero Waste, čiže života bez odpadu, prispieť môžete aspoň tým, že sa naučíte odpad správne separovať. Nie je to však len tak, pretože niektoré "záľudnosti" vedia prekvapiť dokonca aj tých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú.

V kuchyni, ktorá je srdcom mnohých domácností, sa vytvorí najviac neporiadku. Asi 40 percent z toho, čo skončí v koši, tvorí biologický odpad. S tým si však hravo poradí kompostér, ktorý už nie je typický iba pre vidiecke prostredie, ale vďaka svojej modernej konštrukcii a šikovnej skladnosti si nájde uplatnenie aj v mestských bytoch. Patria sem rôzne šupky, zrnká, jadierka či oriešky, ale pokojne aj chumáče vašich vlasov či chlpy z vášho štvornohého miláčika. Hodiť tam môžete aj čajový sáčik. Škrupinky z vajec či zvyšky z mäsa si však treba odpustiť.

Modrý kôš - papier

Do modrej nádoby, ktorá slúži práve na papier, patria časopisy, letáky či lepenkové škatule (musia byť však bez lepiacej pásky a stlačené, nech sa tam vojde aj ďalší odpad). Nemôžeme sem však vhadzovať len tak hocičo. Podstatné je, aby papier nebol znehodnotený mastnotami a inými nečistotami ako zemina či stavebný materiál. To znamená, že krabica od pizze či tácka špinavá od horčice, ktorú ste si v dobrom duchu doniesli z festivalu domov, tam už nemajú čo hľadať. Patria do zmesového odpadu. Na druhej strane, s kovovými spinkami na kancelárskych papieroch či priesvitným okienkom na obálke si starosti robiť nemusíte.

Ilustračné foto. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Nezabúdajte však, že papier sa môže recyklovať maximálne sedemkrát a koniec. Rolky od toaletného papiera či krabice od vajíčok, ktoré už týmto procesom prešli, tak do papierovej nádoby nehádžeme, hravo si však s nimi poradí kompostér. Nemajú tam čo robiť ani použité papierové vreckovky, pretože to nie je papier (!). Ich osud sa teda končí na bežnej oficiálnej skládke. Ak sa im však chcete vyhnúť úplne, existujú aj tradičné látkové vreckovky. Že sa vám to hnusí? Keď nezabili našich starých rodičov, nezabijú ani nás.

Žltý kôš - plasty

Možno ste už aj vy počuli hlášku, že "keby Svätopluk († 894) počas bitky odhodil plastovú fľašu, ešte len teraz by sa začala rozkladať". V časoch nitrianskeho kniežatstva o tomto materiáli síce ešte ani len nechyrovali, ale keby vedeli, aký mor to je, ani by ho nechceli.

Plasty sú totiž najväčším problémom pri spracovaní odpadu. A predstavujú približne 14-15 % odpadu v 100 kilogramoch zmesového odpadu, ktorý skončí na skládke.

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász

Po správnosti však plasty patria do žltej nádoby. Týka sa to predovšetkým plastových obalov z potravín, ktoré sa odporúča pred ich zahodením umyť vodou. Objemnejšie plasty ako fľaše treba stlačiť, štuple však môžete odložiť bokom a darovať niekomu, kto ich potrebuje.

Okrem plastov sem patria aj polystyrénové obaly z elektroniky, ale pokojne aj poškodená plastová stolička či starý hrebeň. Rozhodne sem však nevhadzujte plastové nádoby znehodnotené od chemikálií či farbív, a to ani v prípade, že by ste ich vyumývali. Poradia si s nimi na zbernom dvore.

A pozor, patria sem aj tetrapaky (napríklad od mlieka a iných nápojov). Ich triedenie nie je na Slovensku síce zjednotené, no dilemu môžete vyriešiť tým, že ich zahodíte medzi platy (nie medzi papier!). Keďže sú vyrobené z rôznych viacvrstvových materiálov, treba ich poriadne vyumývať, nechať vyschnúť a hodiť do žltej nádoby.

Zelený kôš - sklo

Zachrániť by nás však mohlo sklo. Hoci je ťažšie ako plast, v sieťovkách ho vedeli odniesť naše babky a zvládnu to aj mnohí z nás, ktorí sa autom odvezú až priamo pred obchod.

Ilustračné foto. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Ekológovia sklo považujú za materiál budúcnosti, pretože jeho veľkou výhodou je to, že sa dá donekonečna recyklovať. Či už ide o fľaše, zaváraninové poháre, fľaštičky od kozmetiky, okenné tabule či sklo z okuliarov - šup s ním do zelenej nádoby. A netreba ho ani umývať.

Čo sem však rozhodne nepatrí, je porcelán alebo zrkadlo. Tie treba odniesť buď na zberný dvor, alebo ich zaradiť do zmesového odpadu.

Červený kôš - kovy

V niektorých mestách ich treba dávať medzi plasty, inde však majú vyhradené červené nádoby. Plechovky od piva, konzervy či spreje treba opláchnuť a vhodiť na správne miesto.

Elektroodpad

Ak sa vám spotrebič pokazí, nehádžte ho hneď do koša. Keďže budete určite kupovať nový, vezmite ho do obchodu a vymeňte kus za kus. Alebo si počkajte, až vám predajca dovezie napríklad novú práčku a tú starú zoberie preč. Elektroobchody sú totiž povinné prebrať od vás staré spotrebiče, samozrejme, za podmienky, že budete realizovať u nich nákup. A nezáleží pritom na tom, o akú značku ide. Nesmie však byť nebezpečný pre personál a zásadou je, aby bol čistý. V prípade, že sa vám to nepodarí, riešením je zberný dvor. Určite však elektroodpad nevláčte do prírody!

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Pravidlo platí aj pri vypálených žiarovkách či tuškových baterkách. Vezmite ich do obchodu, odovzdajte a kúpte nové. Odovzdať ich môžete aj v niektorých veľkoobchodoch, ktoré majú na to určenú špeciálnu nádobu.

A čo s týmto?

Neraz sa nám stane, že nám stvrdne chleba či rožok. Rozlúčiť sa s nimi nemusíme, môžeme ich napríklad podarovať niekomu, kto chová sliepky. Ďalším riešením je aj kompostér, ktorý ich "skonzumuje". No oplatí sa aj nastrúhať ich a vyrobiť si domáce "prezle".

Keď sa potom rozhodnete vypražiť si rezne, pouvažujte nad tým, čo spravíte s s prepáleným olejom. Do výlevky totiž nepatrí, lebo tým znehodnotíte vodu. Namiesto toho tekutinu nalejte do sklenenej nádoby a odovzdajte na čerpacej stanici. Tie popri diaľnici na to zväčša nie sú vybavené, no v ostatných by vám ich mali prebrať a poradiť si s ním. Treba už len dúfať, že to sklo potom vyumývajú a hodia do správnej nádoby...