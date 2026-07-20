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Zbohatnúť dokážete aj bez odopierania si radostí. Odborníčka hovorí, že väčšina ľudí to roky robí zle
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Zbohatnúť dokážete aj bez odopierania si radostí. Odborníčka hovorí, že väčšina ľudí to roky robí zle

Myslíte si, že viete šetriť?

V čase, keď ceny rastú rýchlejšie než výplaty, má množstvo ľudí pocit, že musí obracať každé euro. Premýšľame, kde ešte ubrať, čo zrušiť a čo si radšej odoprieť. Práve vtedy sa však podľa odborníčky často dopúšťame rovnakej chyby – sústredíme sa na drobnosti, ktoré nám k finančnej istote v skutočnosti nepomôžu.

Foto: unsplash @Helena Lopes

Ako uvádza Daily Mail, koučka myslenia Renee Houtstraa upozorňuje, že cesta k lepšej finančnej situácii nevedie cez neustále obmedzovanie sa. Tvrdí, že človek nezbohatne tým, že si zakáže kávu v kaviarni alebo zruší všetky predplatné. Kľúčom je podľa nej niečo úplne iné.

Nastavenie mysle

Mnohí z nás si už od detstva nesú vzorce správania, ktoré sa týkajú peňazí. Rodičia nás často učili byť opatrní, šetriť a premýšľať nad každým výdavkom. V dospelosti sa k tomu pridávajú rady, koľko by sme ušetrili, keby sme si varili doma namiesto toho, aby sme si niečo dopriali vonku.

Foto: Freepik, @freepik

Podľa odborníčky však takéto uvažovanie môže viesť skôr k pocitu viny než k reálnemu zlepšeniu financií. Koučka, ktorá pomáhala aj milionárom budovať ich majetok, verí, že rozhodujúce je to, ako nad peniazmi rozmýšľame v bežnom živote. Zmena myslenia môže podľa nej otvoriť dvere k novým príležitostiam, vyšším príjmom aj menšiemu stresu.

Nebezpečný pocit

Jedným z častých problémov je podľa nej pocit neustáleho nedostatku.

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