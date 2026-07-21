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Štát získal veľa peňazí a ujde sa mnohým Slovákom. Domácnosti môžu získať tisícky eur a bývať lepšie
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Štát získal veľa peňazí a ujde sa mnohým Slovákom. Domácnosti môžu získať tisícky eur a bývať lepšie

Tisíce eur môžu skončiť aj na vašom účte.

V dobe, keď zdražovanie cítiť pri nákupoch, bývaní aj bežných účtoch, dokáže každé euro navyše výrazne pomôcť. Mnohé slovenské domácnosti pritom môžu od štátu získať príspevok vo výške niekoľkých tisíc eur. Časť ľudí však o tejto možnosti stále nevie alebo sa domnieva, že podmienky nedokáže splniť.

Ako uvádza portál tnlive.sk, štát tentoraz medzi majiteľov starších rodinných domov rozdelí 186 miliónov eur. Pomoc má byť dostupná väčšiemu počtu domácností než v minulosti a žiadateľov čaká aj menej administratívy. Na jeden dom môžu získať až 11-tisíc eur.

Pomoc pre domácnosti

Ide o novú výzvu Obnov dom mini+, ktorá je určená domácnostiam s nižšími príjmami. Prvé kolo prijímania žiadostí sa začalo 15. júla 2026 o 15.00 a jeho kapacita je nastavená na päťtisíc žiadostí. Celkovo by mala pomoc podľa oficiálneho portálu Obnov dom smerovať k obnove 16 940 rodinných domov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/28187006034251537/?s=single_unit

Majitelia môžu peniaze využiť na úpravy, ktoré znížia energetickú náročnosť bývania, a tým aj budúce účty. Príspevok sa vzťahuje napríklad na zateplenie obvodových stien, stropu nevykurovaného suterénu či podlahy podkrovia, ale aj na výmenu okien a dverí.

Novinkou je možnosť zaplatiť z neho aj výmenu strešnej krytiny. Tá však musí byť spojená so zateplením strechy alebo podkrovia. Podporovaná je aj modernizácia vykurovania, napríklad inštalácia tepelného čerpadla, kotla na biomasu či solárnych kolektorov na ohrev vody. Jednotlivé práce musia vykonať dodávatelia.

Pomoc poteší väčší počet ľudí

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