Naši záchranári vo Venezuele padajú od vyčerpania. Chodíme po troskách, v horúčave hľadáme živých
Po preživších ničivého zemetrasenia pátra 20 záchranárov zo Slovenska a štyri špeciálne vycvičené psy.
Prichádzajú skoro ráno a po krátkej prestávke pokračujú až do večera. Slovenskí záchranári vo Venezuele už od utorka pátrajú po ľuďoch, ktorí mohli zemetrasenie prežiť, ale z trosiek budov sa nedokážu dostať von.
Zatiaľ bez úspechu
Pátranie po ľuďoch je v prvom rade bojom s časom, pretože šanca, že sa im podarí nájsť žijúceho človeka sa stále znižuje. „Začali sme pracovať asi od šiestej rodiny ráno, kedy teplo ešte nie je také enormné a záťaž na organizmus nie je taká veľká. Pátrali sme v sektore, ktorý nám bol pridelený a na miestach, kde nám miestni hlásili, že by sa mohli nachádzať ľudia," vysvetľuje jeden z členov tímu na videu, ktoré zverejnil Hasičský zbor.
„Chodíme po troskách budov a stále hľadáme živé osoby, zatiaľ však bez úspechu," dodáva záchranár.
Riskujú vlastné životy
Vysoké teploty a hlavne vlhkosť vzduchu vo Venezuele pátranie sťažujú, ale problémom sú aj nestabilné zvyšky budov. Tie sa môžu kedykoľvek zrútiť a naši záchranári sa tak každú chvíľu sami vystavujú vysokému riziku. V troskách sa im však zatiaľ podarilo vypátrať niekoľko obetí.
„Aj keď to nie sú nálezy, na ktoré sú naši záchranári a psy prioritne vycvičení, keďže sú určení na vyhľadávanie živých, pre rodiny obetí je aj toto dôležitá odpoveď, na ktorú čakali," píše Horská záchranná služba.
„Po niekoľkých hodinách intenzívneho nasadenia sme sa vrátili na základňu, aby sme si oddýchli a pripravili sa na ďalší deň. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej," dodávajú hasiči.
Do Venezuely zo Slovenska vycestovalo 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, päť členov Horskej záchrannej služby a štyri špeciálne vycvičené psy.