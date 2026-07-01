Ako si ochrániť úrodu počas búrky, ktorá udrie na vašu záhradku: Slováci môžu spraviť jednoduchú vec
Silný vietor a krúpy môžu zničiť mesiace práce.
Stačí niekoľko minút silného vetra, prudký lejak alebo krúpy a záhrada, ktorej sme venovali celé týždne, môže vyzerať úplne inak. Mnohí Slováci preto v týchto dňoch sledujú predpoveď počasia s obavami. Po nedávnych búrkach, ktoré v niektorých častiach krajiny napáchali škody, visia otázniky aj nad ďalšou úrodou.
Ako upozorňuje portál Záhradkár, letné búrky sú prirodzenou súčasťou sezóny, no ich intenzita dokáže záhrady nepríjemne potrápiť. Silný vietor, prívalový dážď či krupobitie môžu poškodiť rastliny, záhony aj vybavenie v záhrade.
Krehké rastliny trpia najviac
Najväčšie riziko hrozí vyšším a citlivejším rastlinám. Rajčiny, papriky, fazuľa či vysoké kvety sa počas silného vetra môžu polámať alebo úplne vyvrátiť.
Odborníci preto odporúčajú myslieť na oporu ešte predtým, ako sa obloha zatiahne. Pomôcť môžu pevne ukotvené kolíky a oporné konštrukcie, ktoré rastlinám dodajú stabilitu. Pri čerstvo vysadených priesadách môže podľa denníka Pravda pomôcť aj jednoduché ohraničenie z vetvičiek, ktoré zároveň čiastočne tlmí prudký dážď.
Záhradkári by nemali zabúdať ani na záhony. Netkaná textília, fóliové oblúky či tieniaca sieť môžu aspoň čiastočne ochrániť rastliny pred silným vetrom. Pri nižších plodinách, ako sú šaláty alebo kapustoviny, môže poslúžiť aj jednoduchý tunel z drôtu a fólie.
Čo ak prídu krúpy?
Azda najväčším strašiakom záhradkárov je krupobitie. Aj niekoľko sekúnd ľadových krúp môže poškodiť jemné kvety aj mladé rastliny, do ktorých ľudia investovali čas, energiu aj peniaze.
Portál Záhradkár radí pripraviť si netkanú textíliu alebo ochranné plachty, ktoré možno v prípade potreby rýchlo prehodiť cez rastliny. Netkaná textília je pritom ľahká a nebráni prístupu svetla, takže rastliny môžu ďalej rásť.
Ako dopĺňa Pravda, pomôcť môže aj mulčovanie. Vrstva slamy, sena, pokosenej trávy alebo kôry tlmí silný dážď, obmedzuje vyplavovanie živín a pomáha pôde zachovať si lepšiu štruktúru.
Myslite aj na detaily
Pred príchodom búrky sa oplatí skontrolovať aj všetko ostatné, čo môže silný vietor poškodiť. Ľahký záhradný nábytok, dekorácie či kvetináče je lepšie premiestniť na bezpečnejšie miesto alebo ich zakryť.
Opatrnosť je namieste najmä pri keramických a sklenených dekoráciách, ktoré sa môžu ľahko rozbiť. Odborníci zároveň odporúčajú skontrolovať, či sú všetky dekoratívne predmety v záhrade umiestnené stabilne.